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Гол игрока "Кайрата" в ворота "Астаны" признан лучшим в шестом туре КПЛ-2020

Подведены итоги очередного тура.

Гол игрока "Кайрата" в ворота "Астаны" признан лучшим в шестом туре КПЛ-2020
Айбол Абикен (в центре). Фото: ФК "Кайрат"©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Гол полузащитника "Кайрата" Айбола Абикена признан лучшим в шестом туре КПЛ-2020. Голосование состоялось в телеграм-канале Vesti.kz.

Хавбек алматинского клуба набрал 32 процента голосов. Он отличился в перенесенном матче против "Астаны".

В начале второго тайма Абикен, находясь в окружении защитников столичного клуба, сумел развернуться и поразить ворота ударом с вратарской линии, сделав счет 2:0.




Второе место по итогам голосования занял Жиан Мартинс из "Окжетпеса" - 21 процент. На третьей строчке опроса оказался форвард "Тараза" Бауыржан Турысбек, у которого 19 процентов голосов. Четвертое место занял форвард "Ордабасы" Тохтар Жангылышбай. "Казахский Златан" набрал 15 процентов голосов. Замкнул рейтинг с 14 процентами Санат Жумаханов из "Окжетпеса".



Напомним, голосование проводится после каждого тура КПЛ. Полный список авторов лучших голов в предыдущих турах, по мнению читателей Vesti.kz, выглядит следующим образом:

Первый тур. Конрад Вжесиньски ("Кайрат") - гол в ворота "Тараза";
Второй тур. Карлос Фонсека ("Иртыш") - гол в ворота "Кызыл-Жар СК";
Третий тур. Думан Нарзилдаев ("Кайсар") - гол в ворота "Тараза";
Четвертый тур. Серикжан Мужиков ("Тобол") - гол в ворота "Астаны";
Пятый тур. Элгуджа Лобжанидзе ("Кайсар") - гол в ворота "Жетысу;
Седьмой тур. Асхат Тагыберген ("Кайсар") - гол в ворота "Тобола";
Восьмой тур. Жоао Пауло ("Ордабасы") - гол в ворота "Астаны";
Девятый тур. Айдос Таттыбаев ("Шахтер") - гол в ворота "Астаны";
Десятый тур. Жоао Пауло ("Ордабасы") - гол в ворота "Кызыл-Жар СК";
Одиннадцатый тур. Небойша Косович ("Кайрат") - гол в ворота "Окжетпеса";
Двенадцатый тур. Вагнер Лав ("Кайрат") - гол в ворота "Шахтера".

Напомним, "Кайрат", набрав 29 очков, лидирует в чемпионате. Алматинцы на восемь баллов опережают столичный клуб. С турнирной таблицей можно ознакомиться здесь.

 

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Метки:
Голы недели КПЛ-2020 Кайрат ФК Астана ФК Ордабасы ФК Тобол ФК Жетысу ФК Кайсар ФК Шахтер ФК Кызыл-Жар СК Тараз ФК Окжетпес ФК Каспий

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