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Футбол

Санат Жумаханов (спортсмен, футбол, Казахстан)

Профиль спортсмена Матчи спортсмена Команды спортсмена
Гражданство
Казахстан
Вид спорта
Футбол
Амплуа
Спортсмен
Действующий
Да
Команды
Каспий пз 30
Место рождения
Шымкент
Дата рождения
30 января 1988 (36 лет)
Пол
мужской
Рост, см
183
Вес, кг
74
Просмотров: -
Турнир Команда Игры Гол + Пас Пенальти
Чемпионат Казахстана 2011. Премьер-Лига Восток

19

2+0

3

1193 6 (6)
Кубок Казахстана 2011 Восток

1

1

46
Кубок НФЛ 2011 Восток-д

2

2+0

1

116 3 (6)
Первенство Казахстана по футболу среди клубов Первой лиги 2012 Кыран

27

18+0

+5/-1

7

2

2166
Кубок Казахстана по футболу 2012 Кыран

1

1+0

30
Турнир среди дублирующих составов клубов премьер-лиги 2013 Ордабасы-М

5

3+0

+1/-0

3

1

423 7 (12)
Чемпионат Казахстана 2013. Премьер-Лига Ордабасы

2

68 5 (6)
Первенство Казахстана по футболу 2013. 1 лига Кыран

19

12+0

+1/-2

5

4

1710 7 (18)
Кубок Казахстана по футболу 2013 Ордабасы

Первенство Казахстана по футболу 2014. 1 лига Кыран

26

22+0

+5/-2

4

1

2310 2 (15)
Переходный матч в Премьер-Лигу Казахстана 2014 Кыран

1

1+0

1

1

90
Футбол. Контрольные матчи 2014/15 Тараз

2

2+0

180 22 (128)
Товарищеские матчи 2015 Казахстан

1

9
Чемпионат Казахстана 2015. Премьер-Лига Тараз

27

2+3

5

1

1540 3 (6)
Турнир дублирующих составов премьер-лиги 2015 Тараз-М

1

46 7 (12)
Кубок Казахстана по футболу 2015 Тараз

1

1

67
Чемпионат Казахстана 2016. Премьер-Лига Окжетпес

16

1+1

3

513 5 (6)
Кубок Казахстана по футболу 2016 Окжетпес

1

1

90
Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига Ордабасы

7

1

280 3 (12)
Кубок Казахстана по футболу 2017 Ордабасы

3

2

197
Лига Европы 2017/18 Ордабасы

1

8
Кубок Казахстана по футболу 2018 Окжетпес

2

2+1

180 1 (3)
Первенство Казахстана по футболу 2018. 1 лига Окжетпес

32

19+12

+0/-1

5

2691 1 (12)
Премьер-Лига Казахстана 2019 Окжетпес

29

5+0

9

1

1500 7 (12)
Кубок Казахстана по футболу 2019 Окжетпес

1

1

90
Olimpbet-Чемпионат Казахстана 2020 Окжетпес

17

1+3

6

1

984 11 (12)
Первенство Казахстана по футболу 2021. 1 лига Окжетпес

18

10+9

+2/-0

5

1536 4 (12)
Olimpbet-Кубок Казахстана по футболу 2021 Окжетпес

1

0+2

1

78
Olimpbet-Кубок Казахстана по футболу 2022 Окжетпес

1

90
Первенство Казахстана по футболу 2022. 1 лига Окжетпес

25

14+14

+0/-1

4

1828 1 (14)
Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2023 Окжетпес

23

2+5

5

1190 12 (14)
Olimpbet-Кубок Казахстана по футболу 2023 Окжетпес

2

114
Первенство Казахстана по футболу 2024. 1 лига Каспий

6

3+1

+0/-1

220 1 (16)
Кубок Лиги 2024 Каспий

1

1

1

90 2 (4)

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