|Турнир
|Команда
|Игры
|Гол + Пас
|Пенальти
|Чемпионат Казахстана 2011. Премьер-Лига
|Восток
|
19
|
2+0
|
|
3
|
|1193
|6 (6)
|Кубок Казахстана 2011
|Восток
|
1
|
|
|
1
|
|46
|Кубок НФЛ 2011
|Восток-д
|
2
|
2+0
|
|
1
|
|116
|3 (6)
|Первенство Казахстана по футболу среди клубов Первой лиги 2012
|Кыран
|
27
|
18+0
|
+5/-1
|
7
|
2
|2166
|Кубок Казахстана по футболу 2012
|Кыран
|
1
|
1+0
|
|
|
|30
|Турнир среди дублирующих составов клубов премьер-лиги 2013
|Ордабасы-М
|
5
|
3+0
|
+1/-0
|
3
|
1
|423
|7 (12)
|Чемпионат Казахстана 2013. Премьер-Лига
|Ордабасы
|
2
|
|
|
|
|68
|5 (6)
|Первенство Казахстана по футболу 2013. 1 лига
|Кыран
|
19
|
12+0
|
+1/-2
|
5
|
4
|1710
|7 (18)
|Кубок Казахстана по футболу 2013
|Ордабасы
|
|
|
|
|
|Первенство Казахстана по футболу 2014. 1 лига
|Кыран
|
26
|
22+0
|
+5/-2
|
4
|
1
|2310
|2 (15)
|Переходный матч в Премьер-Лигу Казахстана 2014
|Кыран
|
1
|
1+0
|
|
1
|
1
|90
|Футбол. Контрольные матчи 2014/15
|Тараз
|
2
|
2+0
|
|
|
|180
|22 (128)
|Товарищеские матчи 2015
|Казахстан
|
1
|
|
|
|
|9
|Чемпионат Казахстана 2015. Премьер-Лига
|Тараз
|
27
|
2+3
|
|
5
|
1
|1540
|3 (6)
|Турнир дублирующих составов премьер-лиги 2015
|Тараз-М
|
1
|
|
|
|
|46
|7 (12)
|Кубок Казахстана по футболу 2015
|Тараз
|
1
|
|
|
1
|
|67
|Чемпионат Казахстана 2016. Премьер-Лига
|Окжетпес
|
16
|
1+1
|
|
3
|
|513
|5 (6)
|Кубок Казахстана по футболу 2016
|Окжетпес
|
1
|
|
|
1
|
|90
|Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
|Ордабасы
|
7
|
|
|
1
|
|280
|3 (12)
|Кубок Казахстана по футболу 2017
|Ордабасы
|
3
|
|
|
2
|
|197
|Лига Европы 2017/18
|Ордабасы
|
1
|
|
|
|
|8
|Кубок Казахстана по футболу 2018
|Окжетпес
|
2
|
2+1
|
|
|
|180
|1 (3)
|Первенство Казахстана по футболу 2018. 1 лига
|Окжетпес
|
32
|
19+12
|
+0/-1
|
5
|
|2691
|1 (12)
|Премьер-Лига Казахстана 2019
|Окжетпес
|
29
|
5+0
|
|
9
|
1
|1500
|7 (12)
|Кубок Казахстана по футболу 2019
|Окжетпес
|
1
|
|
|
1
|
|90
|Olimpbet-Чемпионат Казахстана 2020
|Окжетпес
|
17
|
1+3
|
|
6
|
1
|984
|11 (12)
|Первенство Казахстана по футболу 2021. 1 лига
|Окжетпес
|
18
|
10+9
|
+2/-0
|
5
|
|1536
|4 (12)
|Olimpbet-Кубок Казахстана по футболу 2021
|Окжетпес
|
1
|
0+2
|
|
1
|
|78
|Olimpbet-Кубок Казахстана по футболу 2022
|Окжетпес
|
1
|
|
|
|
|90
|Первенство Казахстана по футболу 2022. 1 лига
|Окжетпес
|
25
|
14+14
|
+0/-1
|
4
|
|1828
|1 (14)
|Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2023
|Окжетпес
|
23
|
2+5
|
|
5
|
|1190
|12 (14)
|Olimpbet-Кубок Казахстана по футболу 2023
|Окжетпес
|
2
|
|
|
|
|114
|Первенство Казахстана по футболу 2024. 1 лига
|Каспий
|
6
|
3+1
|
+0/-1
|
|
|220
|1 (16)
|Кубок Лиги 2024
|Каспий
|
1
|
|
|
1
|
1
|90
|2 (4)