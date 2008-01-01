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Новости по теме: Лав Вагнер

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Вагнер Лав в "Кайрате", две потери "Астаны" и активный "Тобол". Таблица всех летних трансферов КПЛ
"Каждый выстрел за "Кайрат" важен". Эсеола - о результативности, приходе Вагнера Лава и крутых соперниках по Лиге Европы
"Каждый выстрел за "Кайрат" важен". Эсеола - о результативности, приходе Вагнера Лава и крутых соперниках по Лиге Европы
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Футбол. Чемпионат Италии 2019/20
Интер Наполи 01:45
1 2,12 X 3,76 2 3,58
Сампдория Милан 23:30
1 6,05 X 4,44 2 1,6
Лацио Брешиа 23:30
1 1,144 X 10 2 21
Удинезе Лечче 23:30
1 2,325 X 3,78 2 3,104
Верона Хеллас СПАЛ 23:30
1 1,52 X 4,68 2 6,9
Сассуоло Дженоа 23:30
1 2,39 X 3,62 2 3,11
Кальяри Ювентус 01:45
1 6,3 X 4,38 2 1,59
Торино Рома 01:45
1 5,25 X 4,48 2 1,66
Футбол. Чемпионат Латвии 2020
РФШ Рижская футбольная школа Валмиера 21:00
1 1,38 X 4,58 2 7,4
Велоспорт. Вуэльта Бургоса 2020
Групповая гонка. Этап 1. Бургос - Бургос (157 km) 17:00
Групповая гонка. Этап 2. Castrojeriz - Вильядиего (168 km) 16:45
17 июля 13:58
"Он может играть на высоком уровне". Стойлов - о трансфере Вагнера Лава и потенциале Алипа
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"Он может играть на высоком уровне". Стойлов - о трансфере Вагнера Лава и потенциале Алипа
Экс-тренер сборной высказался об игроках "Кайрата".
15 июля 11:37
Джокер "Кайрата". Как Вагнер выглядел в Бразилии и сможет ли он много забивать в КПЛ
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Джокер "Кайрата". Как Вагнер выглядел в Бразилии и сможет ли он много забивать в КПЛ
Бразилец уже тренируется в составе алматинцев.
13 июля 23:41
"Мы обсуждали его переход с Боранбаевым". Тимощук оценил перспективы Вагнера Лава в "Кайрате"
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"Мы обсуждали его переход с Боранбаевым". Тимощук оценил перспективы Вагнера Лава в "Кайрате"
Новичок алматинцев провел 20 матчей за сборную Бразилии.
8 июля 22:37
Вагнер Лав провел первую тренировку в "Кайрате"
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Вагнер Лав провел первую тренировку в "Кайрате"
Экс-форвард сборной Бразилии будет играть под девятым номером.
8 июля 21:40
Кто-то лишний? Как поменяется атака "Кайрата" с приходом Вагнера Лава
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Кто-то лишний? Как поменяется атака "Кайрата" с приходом Вагнера Лава
В нападении у алматинцев накапливается солидный потенциал.
8 июля 18:07
"Кайрат" официально объявил о трансфере Вагнера Лава и условиях контракта
0
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"Кайрат" официально объявил о трансфере Вагнера Лава и условиях контракта
Форвард провел 20 матчей за сборную Бразилии и выигрывал Кубок УЕФА.
6 июля 11:23
"Приехал сюда играть в футбол". Вагнер Лав дал первый комментарий после прилета в Алматы
0
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"Приехал сюда играть в футбол". Вагнер Лав дал первый комментарий после прилета в Алматы
Ему предстоит пройти медосмотр.
6 июля 10:25
"Қош келдің!". Вагнер Лав прибыл в Алматы
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"Қош келдің!". Вагнер Лав прибыл в Алматы
В данное время чемпионат прерван на две недели.
4 июля 19:25
"Вагнер и его семья в пути в Казахстан". Боранбаев рассказал о приезде Лава
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"Вагнер и его семья в пути в Казахстан". Боранбаев рассказал о приезде Лава
О переходе бразильца стало известно 23 июня.
4 июля 15:28
Новичок "Кайрата" Вагнер Лав отправился в Казахстан
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Новичок "Кайрата" Вагнер Лав отправился в Казахстан
Путь займет 32 часа.
3 июля 16:10
"В клубе все на высшем уровне". Бразилец из тренерского штаба "Кайрата" - о трансфере Вагнера Лава и жизни в Казахстане
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"В клубе все на высшем уровне". Бразилец из тренерского штаба "Кайрата" - о трансфере Вагнера Лава и жизни в Казахстане
Он уже несколько лет живет в Алматы.
1 июля 12:05
"С приходом Вагнера карьера Сейдахмета под угрозой". Жалмагамбетов - о конкуренции в атаке "Кайрата"
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"С приходом Вагнера карьера Сейдахмета под угрозой". Жалмагамбетов - о конкуренции в атаке "Кайрата"
Трансфер бразильца опасен для игроков сборной.
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