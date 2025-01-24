Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция   +7 (700) 3 888 188
Реклама   +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Лига Европы
Сегодня 16:15
 

Исторический момент для Зайнутдинова? "Бешикташ" ждет важнейший матч в Лиге Европы

  Комментарии

Поделиться
Исторический момент для Зайнутдинова? "Бешикташ" ждет важнейший матч в Лиге Европы ©ФК "Бешикташ"

Победа над "Атлетиком" (4:1) позволила "Бешикташу" остаться в гонке за место в плей-офф Лиги Европы 2024/25. Уже на следующей неделе, 30 января, команды проведут матчи последнего тура общего этапа. Корреспондент Vesti.kz рассказывает о шансах Бахтиера Зайнутдинова пробиться в евровесну.

Поделиться

Победа над "Атлетиком" (4:1) позволила "Бешикташу" остаться в гонке за место в плей-офф Лиги Европы 2024/25. Уже на следующей неделе, 30 января, команды проведут матчи последнего тура общего этапа. Корреспондент Vesti.kz рассказывает о шансах Бахтиера Зайнутдинова пробиться в евровесну.

В актуальной таблице турнира "Бешикташ" занимает 24-е место, последнюю строчку, позволяющую пробиться в плей-офф. В активе команды девять очков после семи проведенных матчей. В последнем туре стамбульцы в гостях сыграют с нидерландским "Твенте", у которого семь баллов и 26-я позиция.

Уже по таблице ясно, что это будет принципиальная игра для команд. "Твенте" сможет попасть в плей-офф только в случае победы (и то это не будет гарантированно из-за паралелльных матчей). "Бешикташу" же нельзя терять очки, иначе будет большой риск вылететь из еврокубков.

Этот матч пройдет в ночь на пятницу, 31 января, в 01:00 по казахстанскому времени. Все 18 игр заключительного тура общего этапа Лиги Европы пройдут одновременно.

"Твенте" и "Бешикташ" встретятся друг с другом впервые

Ранее эти два клуба друг с другом не играли. В нынешнем сезоне их положение плюс-минус одинаковое. Оба намерены зацепиться за одну из последних путевок в плей-офф Лиги Европы, во внутреннем чемпионате "Твенте" идет пятым, а "Бешикташ" - шестым.

Против клубов из Нидерландов статистика у "Бешикташа" достаточно скромная: две победы, две ничьих и семь поражений. Но и хозяева не особо блещут в противостоянии с турками: три победы, ничья и пять поражений.

В прошлом туре клуб из Энсхеде добыл гостевую победу над шведским "Мальме" (3:2), а "Бешикташ" неожиданно разгромил одних из лидеров турнира - испанский "Атлетик" (4:1). Причем такую знаковую викторию клуб оформил в первой же игре при новом тренер - Оле-Гуннаре Сульшере.


Лучшим результатом "Твенте" в турнире является финал в сезоне 1974/75. Тогда, еще в рамках Кубка УЕФА, команда уступила менхенгладбахской "Боруссии" (1:5). С начала XXI века команда четырежды пробивалась в плей-офф турнира, лучшее достижение за это время - четвертьфинал Лиги Европы 2010/11.

У "Бешикташа" лучшим достижением во втором по значимости евротурнире являются четвертьфиналы в сезонах 2002/03 и 2016/17. В последний раз клуб представлял Турцию в плей-офф континентальных турниров в сезоне 2017/18, когда стамбульцы неожиданно пробились в 1/8 финала Лиги чемпионов. Тогда турки были выбиты "Баварией" - 1:8 (0:5, 1:3), а автором единственного гола в противостоянии стал будущий нападающий "Кайрата" Вагнер Лав.

Если "Твенте" не играл в плей-офф еврокубков с 2012 года, то "Бешикташ" - с 2018-го.


Исторический момент для Зайнутдинова

Персонально для 26-летнего казахстанца может случиться уникальный момент. Он еще никогда в карьере не играл в плей-офф еврокубков. В начале 2018-го он перебрался из родного "Тараза" в "Астану", которая в том сезоне пробилась в 1/16 финала Лиги Европы.

Но оба матча против лиссабонского "Спортинга" (1:3, 3:3) он провел на скамейке запасных, не получив шанса дебютировать на таком уровне. И теперь, спустя семь лет, у него будет возможность добыть путевку в плей-офф этого турнира и сыграть там.

Зато у Бахтиера уже есть опыт противостояния с командой из Нидерландов. В сезоне 2020/21 он, являясь футболистом московского ЦСКА, играл на групповой стадии Лиги Европы против "Фейеноорда". Проведя два полных матча, казахстанец не смог помочь своей команды выиграть - 0:0 дома и 1:3 в гостях.


Что нужно "Бешикташу" и Зайнутдинову для попадания в плей-офф?

Все очень просто - им нужна победа в гостях над "Твенте". Если они наберут три очка, то гарантированно окажутся в топ-24. Если же будет ничья или поражение, то появится большой риск вылететь из еврокубков. Отрыв от "Порту" (8) составляет один балл, а от "Твенте" и "Браги" (по 7) - два очка.

Будем надеяться, что Зайнутдинов поможет своей команде пробиться в следующий этап. В прошлой игре с "Атлетиком" он вышел на замену в середине второго тайме, и уже после этого "Бешикташ" забил еще два гола в ворота гостей.

Стоит отметить, что "Твенте" не будет проводить матчи до игры с "Бешикташем", а вот сами стамбульцы в воскресенье, 26 января, встретятся в чемпионате Турции с "Антальяспором" в гостях.

Футбол Лига Европы Бешикташ ФК Турция Зайнутдинов Бахтиер Сборная РК по футболу Казахстанцы за границей Казахстан Нидерланды Бавария Лига чемпионов Кайрат ФК Лав Вагнер Бразилия Тараз ФК Астана ФК ЦСКА

Реклама

Живи спортом!