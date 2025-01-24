Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция   +7 (700) 3 888 188
Реклама   +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Сборная Казахстана
Сегодня 18:56
 

Двумя голами завершился матч сборной Казахстана по футзалу

  Комментарии

Поделиться
Двумя голами завершился матч сборной Казахстана по футзалу ©instagram.com/kff_team_futsal

Сборная Казахстана по футзалу до 19 лет провела товарищеский матч со сверстниками из Кыргызстана, передают Vesti.kz.

Поделиться

Сборная Казахстана по футзалу до 19 лет провела товарищеский матч со сверстниками из Кыргызстана, передают Vesti.kz.

Встреча прошла в Туркестане и завершилась со счетом 2:0 в пользу казахстанцев. Голы забили Нурмухамед Исмаилов и Заур Гайдаржи.

25 января команды там же проведут вторую контрольную игру.

Отметим, что казахстанская сборная (U-19) проводит учебно-тренировочный сбор в Туркестане.

Главный тренер казахстанцев Пауло Рикардо Кака вызвал следующих игроков на УТС:

вратари: Бек Толеген ("Кайрат"), Аскер Наурызбаев ("Байтерек");

полевые игроки: Семен Тарасенко ("Тюмень", Россия), Альазиз Камалов, Алихан Хасен (оба - "Актобе"), Георгий Калачев, Ерасыл Буркитбаев (оба - "Тулпар"), Арлан Тасболат, Заур Гайдаржи, Нурмухамед Исмаилов, Амирлан Казбеков (все - "Аят"), Диас Нышанов ("Ордабасы"), Алимжан Сейтнур ("Жетысу"), Али Айдар ("Алатау"), Альмерек Тилеуберген ("Кайрат").

Кака возглавит "Семей"? Но тренер точно не оставит сборную Казахстана


Футзал Сборная РК по футзалу Казахстан Кыргызстан

Реклама

Живи спортом!