Двумя голами завершился матч сборной Казахстана по футзалу
Сборная Казахстана по футзалу до 19 лет провела товарищеский матч со сверстниками из Кыргызстана, передают Vesti.kz.
Сборная Казахстана по футзалу до 19 лет провела товарищеский матч со сверстниками из Кыргызстана, передают Vesti.kz.
Встреча прошла в Туркестане и завершилась со счетом 2:0 в пользу казахстанцев. Голы забили Нурмухамед Исмаилов и Заур Гайдаржи.
25 января команды там же проведут вторую контрольную игру.
Отметим, что казахстанская сборная (U-19) проводит учебно-тренировочный сбор в Туркестане.
Главный тренер казахстанцев Пауло Рикардо Кака вызвал следующих игроков на УТС:
вратари: Бек Толеген ("Кайрат"), Аскер Наурызбаев ("Байтерек");
полевые игроки: Семен Тарасенко ("Тюмень", Россия), Альазиз Камалов, Алихан Хасен (оба - "Актобе"), Георгий Калачев, Ерасыл Буркитбаев (оба - "Тулпар"), Арлан Тасболат, Заур Гайдаржи, Нурмухамед Исмаилов, Амирлан Казбеков (все - "Аят"), Диас Нышанов ("Ордабасы"), Алимжан Сейтнур ("Жетысу"), Али Айдар ("Алатау"), Альмерек Тилеуберген ("Кайрат").
Кака возглавит "Семей"? Но тренер точно не оставит сборную Казахстана
Реклама