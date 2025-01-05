Кака возглавит "Семей"? Но тренер точно не оставит сборную Казахстана

Футзальный клуб "Семей" в статусе действующего чемпиона Казахстана уволил посреди сезона главного тренера Дави Мендонсу. Корреспондент Vesti.kz предполагает, что на его место могут назначить наставника сборной Казахстана Пауло Рикардо Кака.

Безусловно, увольнение Мендонсы стало неожиданным и в нем чувствуется момент недосказанности. Прежде всего, тайминг этого решения максимально странный. В регулярном чемпионате "Семей" идет нормально, да, есть потери, но не критичные, да и к тому же главный показатель на внутренней арене - это выступление в плей-офф.

В Лиге чемпионов "Семей" дошел до Элитного раунда. Да, руководство публично ставило цель выйти в "Финал четырех", но такому молодому клубу, пусть и с большим количеством именитых игроков, крайне сложно сразу забраться на подобную высоту.

Формулировка по поводу отставки Мендонсы со стороны руководства "Семея" достаточно обтекаемая.

"Мы благодарны Дави за его работу и преданность делу. Чемпионство – это результат общих усилий, и его роль в этом успехе неоспорима. Однако для дальнейшего развития нам нужен специалист, чей стиль работы будет больше соответствовать стратегическим целям клуба", – прокомментировал решение генеральный директор ФК "Семей" Азамат Аселкан.

Возможно, "Семей" хочет видеть с командой, где есть звезды мирового уровня, столь же статусного тренера. В этом смысле Мендонса, конечно, не та фигура, хотя даже "Кайрат" с прошлого года доверился молодому и малоизвестному Марлону Веласко и тот, несмотря на изначальный провал, выправил положение в этом сезоне и вывел алматинцев в "Финал четырех" Лиги чемпионов.

Но, судя по всему, "Семей" жаждет молниеносного успеха. Вероятно, сейчас клуб рассматривает несколько кандидатур и не исключено, что в этом списке есть и Пауло Рикардо Кака.

Да, бразильский специалист очень комфортно чувствует себя во главе сборной Казахстана и его вовлеченность в процессы развитие детско-юношеского футзала лишь возрастает. Но все же, "Семей" - это интересный вызов для Кака. И в таком случае противостояние "Семея" с "Кайратом" обрастет еще большей интригой.

У Кака есть целый комплекс качеств необходимых "Семею": он выигрывал Лигу чемпионов, у него огромный опыт и имя в мировом футзале, он на сто процентов адаптирован к стране и местной лиге, он знает всех игроков, даже из юношеских лиг. То есть, он способен развивать проект "Семея" по всем направлениям.

Но другой вопрос, как быть с контрактом сборной? Объединение? Возможно, ведь такое уже было в "Кайрате" на протяжении нескольких лет и существенных проблем это не доставляло. Но тут надо понимать и позицию нового руководства КФФ, готовы ли они к такому шагу.

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