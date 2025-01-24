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"Актобе" усилился бомбардиром-казахстанцем европейского клуба

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"Актобе" усилился бомбардиром-казахстанцем европейского клуба ©ФК "Актобе"

Футбольный клуб "Актобе" принял решение по казахстанскому форварду Оралхану Омиртаеву, находящемуся на сборах с "красно-белыми", передают Vesti.kz.

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Футбольный клуб "Актобе" принял решение по казахстанскому форварду Оралхану Омиртаеву, находящемуся на сборах с "красно-белыми", передают Vesti.kz.

Как информирует телеграм-канал Серый CARDINAL, нападающий, проведший последний сезон в борисовском БАТЭ, официально подписал контракт с актюбинским клубом.

Информацию также подтвердил портал Transfermarkt, отмечающий, что с ним заключили соглашение до 31 декабря 2025 года.

Оралхан Омиртаев на сборах

©ФК "Актобе" 

Предыдущий сезон Омиртаев начинал в составе белорусского "Слуцка", из которого в июле перешел в БАТЭ. Суммарно форвард провел в чемпионате Беларуси 27 матчей, в которых забил десять голов и сделал одну результативную передачу. Казахстанец с шестью мячами стал лучшим бомбардиром БАТЭ.

В Беларуси Омиртаев еще играл за "Слуцк", а на родине - за "Атырау", "Акжайык", "Шахтер", "Тобол", "Шахтер-Булат".

С 2018 по 2021 год вызывался в сборную Казахстана. Защищал цвета национальных команд до 17, 18, 19 и 21 года.

В межсезонье "Актобе" подписал новичка из РПЛ за 380 миллионов, а вот "Тобол" увел у "красно-белых" легионера за 216 миллионов.
 

Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2024"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 24 14 5 5 39-21 47
2 Астана 24 14 4 6 39-19 46
3 Актобе 24 12 7 5 39-26 43
4 Ордабасы 24 12 6 6 36-24 42
5 Тобол 24 11 6 7 33-23 39
6 Елимай 24 10 7 7 35-32 37
7 Атырау 24 9 8 7 28-20 35
8 Кайсар 24 9 7 8 28-29 34
9 Кызылжар 24 8 5 11 29-26 29
10 Женис 24 6 6 12 18-32 24
11 Жетысу 24 5 8 11 17-33 23
12 Туран 24 5 5 14 16-39 20
13 Шахтер 24 2 4 18 12-45 10
14 Аксу Пв 0 0 0 0 0 0

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