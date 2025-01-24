"Актобе" усилился бомбардиром-казахстанцем европейского клуба

Футбольный клуб "Актобе" принял решение по казахстанскому форварду Оралхану Омиртаеву, находящемуся на сборах с "красно-белыми", передают Vesti.kz.

Как информирует телеграм-канал Серый CARDINAL, нападающий, проведший последний сезон в борисовском БАТЭ, официально подписал контракт с актюбинским клубом.

Информацию также подтвердил портал Transfermarkt, отмечающий, что с ним заключили соглашение до 31 декабря 2025 года.

©ФК "Актобе"

Предыдущий сезон Омиртаев начинал в составе белорусского "Слуцка", из которого в июле перешел в БАТЭ. Суммарно форвард провел в чемпионате Беларуси 27 матчей, в которых забил десять голов и сделал одну результативную передачу. Казахстанец с шестью мячами стал лучшим бомбардиром БАТЭ.

В Беларуси Омиртаев еще играл за "Слуцк", а на родине - за "Атырау", "Акжайык", "Шахтер", "Тобол", "Шахтер-Булат".

С 2018 по 2021 год вызывался в сборную Казахстана. Защищал цвета национальных команд до 17, 18, 19 и 21 года.

В межсезонье "Актобе" подписал новичка из РПЛ за 380 миллионов, а вот "Тобол" увел у "красно-белых" легионера за 216 миллионов.

