Казахстанский бокс усилился чемпионом мира и Азии
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Указом президента Казахстанской федерации бокса Мерей Акшалов назначен генеральным секретарем КФБ, передают Vesti.kz.
Указом президента Казахстанской федерации бокса Мерей Акшалов назначен генеральным секретарем КФБ, передают Vesti.kz.
Акшалову 36 лет, является чемпионом мира (2013) и Азии (2013), заслуженным мастером спорта Республики Казахстан.
В любителях боксировал в весовой категории до 60 и 64 килограммов.
Признавался "Спортсменом года-2013" (Казахстан) и лучшим боксером Азии (2013).
В 2014 году на пике своей карьеры был вынужден завершить карьеру по состоянию здоровья.
Ранее стало известно, что первый номер сборной Казахстана по боксу ушел в профи.
А вот бывший капитан национальной команды Камшыбек Кункабаев завершил спортивную карьеру.
Между тем Казахстан примет новый турнир World Boxing.
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