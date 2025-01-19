Камшыбек Кункабаев завершил карьеру
Бывший капитан сборной Казахстана по боксу Камшыбек Кункабаев завершил спортивную карьеру. Об этом рассказал главный тренер национальной команды Кайрат Сатжанов, передают Vesti.kz.
Бывший капитан сборной Казахстана по боксу Камшыбек Кункабаев завершил спортивную карьеру. Об этом рассказал главный тренер национальной команды Кайрат Сатжанов, передают Vesti.kz.
Информацию о завершении карьеры 33-летним Кункабаевым тренер озвучил в интервью Sport Plus Qazaqstan.
Стоит отметить, что бронзовый призер Олимпиады-2020 не выступал после Игр в Париже-2024. Он становился двукратным вице-чемпионом мира (2017, 2019) и четырехкратным вице-чемпионом Азии (2017, 2019, 2021, 2022).
В профи-боксе на счету Кункабаева пять побед в пяти поединках, четыре из них - нокаутом.
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