Стал известен новый клуб Неймара

Нападающий сборной Бразилии по футболу Неймар близок к возвращению в "Сантос", который уже сделал официальное предложение "Аль-Хилялю" об аренде, передают Vesti.kz.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, теперь "Сантос" ждет зеленого света от "Аль-Хиляля", сроки зависят от саудовского клуба.

Отмечается, что "Сантос" опережает "Чикаго Файр" в гонке за Неймара.

🚨🧨 Neymar Jr, close to returning to Santos as the Brazilian club has now submitted formal loan proposal!



Santos are waiting for green light from Al Hilal, timing depends on the Saudi club.



Santos, way ahead of Chicago Fire in Ney race as @diariodopeixe @clmerlo called. pic.twitter.com/ohn8NwF2hV