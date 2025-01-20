Стал известен новый клуб Неймара
Нападающий сборной Бразилии по футболу Неймар близок к возвращению в "Сантос", который уже сделал официальное предложение "Аль-Хилялю" об аренде, передают Vesti.kz.
Нападающий сборной Бразилии по футболу Неймар близок к возвращению в "Сантос", который уже сделал официальное предложение "Аль-Хилялю" об аренде, передают Vesti.kz.
По информации инсайдера Фабрицио Романо, теперь "Сантос" ждет зеленого света от "Аль-Хиляля", сроки зависят от саудовского клуба.
Отмечается, что "Сантос" опережает "Чикаго Файр" в гонке за Неймара.
Неймар начинал карьеру в "Сантосе", за который играл в период 2009-2013 годов, после чего перешел в "Барселону" за 88 миллионов.
🚨🧨 Neymar Jr, close to returning to Santos as the Brazilian club has now submitted formal loan proposal!— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 19, 2025
Santos are waiting for green light from Al Hilal, timing depends on the Saudi club.
Santos, way ahead of Chicago Fire in Ney race as @diariodopeixe @clmerlo called. pic.twitter.com/ohn8NwF2hV
В 2017-м стал игроком "Пари Сен-Жермена", каталонский клуб в виде компенсации получил рекордные 222 миллиона евро.
В 2023-м бразилец подписал контракт с "Аль-Хилялем", сумма сделки составила 90 миллионов евро. Однако из-за травм провел всего три матча в чемпионате Саудовской Аравии.
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