Неожиданным исходом завершился матч Казахстана за выход в полуфинал Универсиады

Мужская студенческая сборная Казахстана по хоккею потерпела поражение от Словакии и не смогла выйти в полуфинал Универсиады-2025 в Италии, передают Vesti.kz.

Встреча 1/4 финала завершилась со счетом 1:2, хотя команда Олега Болякина считалась фаворитом.

У казахстанской команды отличился Ян Тютюньков (34-я минута). В составе победителей шайбы забросили Симон Бекар (21-я) и Николас Ферени (35-я). Если в первом случае словацкие хоккеисты добились успеха в большинстве, то во втором - в меньшинстве.

Теперь Казахстан сыграет за 5-8-е места.

В полуфиналах встретятся Украина - Словакия (21 января) и США - Канада (22 января).

На групповой стадии казахстанцы разгромили Швецию (9:2), Южную Корею (7:1) и уступили Канаде (3:4 Б), Чехии (1:3).