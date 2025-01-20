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Месси ответил на провокацию мексиканских болельщиков

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Месси ответил на провокацию мексиканских болельщиков ©x.com/InterMiamiCF

В минувшие выходные состоялся товарищеский матч между американским "Интер Майами" и мексиканской "Америкой", передают Vesti.kz.

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В минувшие выходные состоялся товарищеский матч между американским "Интер Майами" и мексиканской "Америкой", передают Vesti.kz.

Основное время встречи завершилось вничью - 2:2, а серию пенальти лучше исполнили игроки американского клуба - 3:2.

Нападающий "Интер Майами" Лионель Месси отметился голом на 34-й минуте. Во время его празднования в адрес аргентинца звучали оскорбительные кричалки со стороны мексиканских фанатов, которым Лео показал три пальца в знак трех побед сборной Аргентины на чемпионате мира, тогда как Мексика ни разу не выигрывала мундиаль.

Месси выступает за "Интер Майами" с 2023 года. В прошлом году он провел 22 матча в чемпионате МЛС, забил 21 гол и отдал 11 результативных передач.

Также в карьере Лео были "Пари Сен-Жермен" и "Барселона". На счету футболиста восемь выигранных "Золотых мячей", это абсолютный рекорд.

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