Месси ответил на провокацию мексиканских болельщиков

В минувшие выходные состоялся товарищеский матч между американским "Интер Майами" и мексиканской "Америкой", передают Vesti.kz.

Основное время встречи завершилось вничью - 2:2, а серию пенальти лучше исполнили игроки американского клуба - 3:2.

Нападающий "Интер Майами" Лионель Месси отметился голом на 34-й минуте. Во время его празднования в адрес аргентинца звучали оскорбительные кричалки со стороны мексиканских фанатов, которым Лео показал три пальца в знак трех побед сборной Аргентины на чемпионате мира, тогда как Мексика ни разу не выигрывала мундиаль.

New year, same story. 😏



Suarez to Messi for the first @InterMiamiCF preseason goal of 2025. pic.twitter.com/NZZi0qTtiE