Месси ответил на провокацию мексиканских болельщиков
В минувшие выходные состоялся товарищеский матч между американским "Интер Майами" и мексиканской "Америкой", передают Vesti.kz.
В минувшие выходные состоялся товарищеский матч между американским "Интер Майами" и мексиканской "Америкой", передают Vesti.kz.
Основное время встречи завершилось вничью - 2:2, а серию пенальти лучше исполнили игроки американского клуба - 3:2.
Нападающий "Интер Майами" Лионель Месси отметился голом на 34-й минуте. Во время его празднования в адрес аргентинца звучали оскорбительные кричалки со стороны мексиканских фанатов, которым Лео показал три пальца в знак трех побед сборной Аргентины на чемпионате мира, тогда как Мексика ни разу не выигрывала мундиаль.
New year, same story. 😏— Major League Soccer (@MLS) January 19, 2025
Suarez to Messi for the first @InterMiamiCF preseason goal of 2025. pic.twitter.com/NZZi0qTtiE
Месси выступает за "Интер Майами" с 2023 года. В прошлом году он провел 22 матча в чемпионате МЛС, забил 21 гол и отдал 11 результативных передач.
YO? 3 🏆🏆🏆— Messismo (@Messismo10) January 19, 2025
Y USTEDES? 🤌
pic.twitter.com/EgV1cv6NaJ
Также в карьере Лео были "Пари Сен-Жермен" и "Барселона". На счету футболиста восемь выигранных "Золотых мячей", это абсолютный рекорд.
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