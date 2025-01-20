Канело договорился о бое с лучшим боксером мира

Обозреватель ESPN Майк Коппинджер поделился подробностями боя между мексиканцем Саулем Канело Альваресом (62-2-2, 39 КО) и американцем Теренсом Кроуфордом (41-0, 31 КО), передают Vesti.kz.

По его информации, пока контракты не подписаны, но боксеры договорились встретиться 16 сентября, в День независимости Мексики, если все будет окончательно решено. Бой пройдет во втором среднем весе (168 фунтов) без пункта о регидратации. То есть после взвешивания соперники могут набрать столько веса, сколько смогут.

Канело записали поражение в бою с Кроуфордом

Канело последний поединок провел 14 сентября 2024 года, когда решением судей победил пуэрториканца Эдгара Берлангу (22-1, 17 КО) и защитил свои титулы чемпиона мира по версиям WBC, WBA Super, WBO и The Ring во втором среднем весе.

Кроуфорд в августе прошлого года выиграл по очкам у узбекистанца Исраила Мадримова (10-1-1, 7 КО) и отобрал у последнего пояс чемпиона мира по линии WBA в первом среднем весе. При этом американец по-прежнему не знает поражений.

Теренс - лучший боксер вне зависимости от весовой категории по версии журнала The Ring (2023-2024).

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