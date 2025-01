Махачев против Рахмонова? Менеджер сделал заявление

Менеджер и промоутер в области смешанных единоборств Али Абдель-Азиз сделал заявление о будущем чемпиона UFC в легком весе россиянина Ислама Махачева, передают Vesti.kz.

В минувшие выходные в главном событии турнира UFC 311 в Инглвуде (штат Калифорния, США) Махачев финишировал бразильца Ренато Мойкано в первом раунде и в четвертый раз защитил свой чемпионский пояс.

The UFC has a completely different plan for Islam which doesn’t include Oliveira, Arman or Ilias. But it’s an unpredictable sport and you don’t know what could happen.