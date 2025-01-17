Мухаммад назвал идеальное время для боя с Рахмоновым за пояс UFC

Чемпион UFC в полусреднем весе американец палестинского происхождения Белал Мухаммад (24-3) намерен провести бой с казахстанцем Шавкатом Рахмоновым (19-0) в первой половине года, передают Vesti.kz.

"Думаю, сразу после Рамадана. Май, июнь - идеальные сроки для меня. На прошлой неделе я начал тренироваться с теми парнями в Вегасе. Это был хороший шок для организма. Это заставило меня проснуться. Это дало мне понять: "Все в порядке, мы должны быть в форме". Так что мне просто приятно тренироваться. Я каждый день проходил там терапию, так что мое тело наконец-то пришло в норму и вернулось в прежнее состояние", - сказал Мухаммад в интервью MMA Junkie.

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Напомним, что Мухаммад должен был защищать свой титул против Рахмонова 8 декабря в рамках турнира UFC 310 в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Однако он слетел с поединка из-за проблем со здоровьем. Ему на замену вышел ирландец Иэн Гэрри (15-1) и потерпел первое поражение в карьере, уступив казахстанцу решением судей по итогам пяти раундов. Благодаря этому успеху Рахмонова поднялся с третьего места на второе в рейтинге полусреднего дивизиона UFC.

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