Экс-чемпион назвал бойца, который побьет Шавката Рахмонова

Экс-чемпион Bellator Андрей Корешков в интервью YouTube-каналу "Ушатайка" выразил уверенность в том, что российский боец Шамиль Мусаев сможет справиться с непобежденной звездой UFC - казахстанцем Шавкатом Рахмоновым (19-0), сообщают Vesti.kz.

- На кого бы ты поставил в бою Шамиля Мусаева и Шавката Рахмонова?"

- На Шамиля бы поставил. Очень хорошо борется. Перевести его Рахмонов не смог бы, думаю. И у Шамиля, знаешь, очень хорошая скорость, взрывная мощь, сильный удар и хорошее чувство дистанции, очень хорошее.

Те фишки, которые он делает, без должного чувства дистанции тяжело исполнить. Взять его последний бой против Магомеда Умалатова… у Умалатова длина рук больше, рост выше, антропометрия похожая на Рахмонова. Но то как он зафинтил, показал правой, ударил левой - ну это высокий уровень.

Он в бою с Рамазановым плюс-минус то же самое сделал. И очень хладнокровно сделал. И он сам по себе крупненький, я когда его видел на видео, я думал, он коренастый и низенький, а он как я ростом, при этом, очень мощный и хорошо борется.

Как он уходил с Умалатовым от приемов, вышел, когда тот его бросил - это очень высокий уровень. Он бы и нынешнего чемпиона UFC переехал бы. Бой с ним для всех топов UFC был бы провальный, - сказал Корешков в интервью "Ушатайке".

Напомним, что Рахмонов 8 декабря в Лас-Вегасе на турнире UFC 310 единогласным решением судей победил ирландца Иэна Гэрри (15-1).