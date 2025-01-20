Сенсацией с разгромом закончился матч Рыбакиной на Australian Open

Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина, занимающая седьмое место в мировом рейтинге, проиграла американке Мэдисон Киз (№14) в 1/8 финала Australian Open, передают Vesti.kz.

Первый сет Рыбакина уступила - 3:6, во втором собралась и разгромила соперницу со счетом 6:1, а вот в третьей партии казахстанка капитулировала перед Киз - 3:6.

Теннисистки провели на корте 1 час и 50 минут. В ходе игры Елена сделала три эйса и допустила шесть двойных ошибок, Мэдисон выполнила четыре подачи навылет при шести двойных ошибках.

Рыбакина и Киз сыграли в пятый раз, теперь в их личном противостоянии 3:2 в пользу американки.

Напомним, что Рыбакина была последней представительницей Казахстана во всех взрослых разрядах нынешнего Открытого чемпионата Австралии по теннису.

Следующей соперницей Киз станет украинка Элина Свитолина (№27), которая в 1/8 финала победила россиянку Веронику Кудерметову (№75) - 6:4, 6:1.

Australian Open-2025 в одиночном разряде проходит с 12 по 26 января. Действующей чемпионкой турнира в одиночном разряде является первая ракетка мира из Беларуси Арина Соболенко.