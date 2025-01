Сенсацией с разгромом закончился матч Рыбакиной на Australian Open

Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина, занимающая седьмое место в мировом рейтинге, проиграла американке Мэдисон Киз (№14) в 1/8 финала Australian Open, передают Vesti.kz.

Первый сет Рыбакина уступила - 3:6, во втором собралась и разгромила соперницу со счетом 6:1, а вот в третьей партии казахстанка капитулировала перед Киз - 3:6.

Теннисистки провели на корте 1 час и 50 минут. В ходе игры Елена сделала три эйса и допустила шесть двойных ошибок, Мэдисон выполнила четыре подачи навылет при шести двойных ошибках.

Absolutely aggressive, MAD tennis there by Keys 💥



Extends her winning streak to nine matches and is through to the #AO2025 quarterfinals!@wwos • @espn • @eurosport • @wowowtennis • #AusOpen pic.twitter.com/i4aFnG9Qu6