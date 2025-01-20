14-я ракетка мира раскрыла секрет сенсационной победы над Рыбакиной

14-я ракетка мира из США Мэдисон Киз оценила свою игру в матче 1/8 финала Australian Open против казахстанской теннисистки Елены Рыбакиной (№7), передают Vesti.kz.

Американка победила со счетом 6:3, 1:6, 6:3.

"Я концентрировалась на том, чтобы принимать как можно больше мячей. Ее подача - большое оружие. Я хотела максимально усложнить ей жизнь, перебивая через сетку каждый мяч, до которого могла дотянуться. Иногда даже удавалось. Сегодня прием был важной частью игры", - цитирует Киз gotennis.ru.

Рыбакина была последней представительницей Казахстана во всех взрослых разрядах нынешнего Открытого чемпионата Австралии по теннису. О том, сколько она заработала на Australian Open, можно узнать здесь.

Что касается Киз, то в четвертьфинале, 21 января, она сыграет с украинкой Элиной Свитолиной (№27), которая в 1/8 финала победила россиянку Веронику Кудерметову (№75) - 6:4, 6:1.

Australian Open-2025 в одиночном разряде проходит с 12 по 26 января. Действующей чемпионкой турнира в одиночном разряде является первая ракетка мира из Беларуси Арина Соболенко.