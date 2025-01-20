Почти 400 миллионов! Сколько заработали казахстанские теннисисты на Australian Open

Девятый игровой день Australian Open-2025 стал последним, в рамках которого выступали казахстанские теннисисты (не учитывая юниоров). Корреспондент Vesti.kz подвел итоги выступлений спортсменов с точки зрения их заработка в качестве призовых.

Всего в Мельбурне (Австралия) приняли участие девять казахстанских спортсменов - шесть мужчин и три девушки. Но никому из них не удалось громко заявить о себе в одиночке, паре или миксте.

Александр Недовесов - 20 000 A$ (6,59 миллиона тенге)

37-летний теннисист участвовал в мужском парном разряде, но проиграл в первом же круге.

Анна Данилина - 27 000 A$ (8,9 миллиона тенге)

Лучшая парница страны играла сразу в двух разрядах. 29-летняя теннисистка неожиданно проиграла в первом круге женской пары (20 тысяч австралийских долларов), а в смешанном миксте дошла до второго круга (еще семь тысяч).

Трое казахстанцев выступали в квалификации мужского одиночного разряда, но синхронно вылетели в первом же круге. Отметим, что для выхода в основу им нужно было выиграть три матча. Тем не менее призовые за одну неудачную игру каждый из них получил.

Александр Бублик и Александр Шевченко - по 152 000 A$ (50,14 миллиона тенге)

Лучшие теннисисты Казахстана в мужском одиночном разряде провалились в Мельбурне. Они проиграли в первом круге и в одиночке, и в паре. За одиночку им полагается по 132 тысячи австралийских долларов, а за стартовый раунд пары - 40 тысяч на двоих. Поэтому мы раздробили заработок за пару на двоих, добавив каждому по 20 тысяч.

Юлия Путинцева - 310 000 A$ (102,26 миллиона тенге)

30-летняя теннисистка повторила свое лучшее достижение на Australian Open, добравшись до третьего раунда в одиночном разряде. За это ей полагается 290 тысяч австралийских долларов. Еще 20 тысяч - это призовые за вылет в первом круге из женской пары.

Елена Рыбакина - 420 000 A$ (138,55 миллиона тенге)

Лучшая теннисистка страны выступила лучше, чем год назад, но все равно вряд ли удовлетворена вылетом на стадии 1/8 финала. От нее ждали большего. Тем не менее она выступила успешнее остальных соотечественников и, соответственно, больше заработала.

Отметим, что это призовые, прописанные организаторами турнира. Но в эту же сумму входят проценты, которые спортсмены оставят в Австралии в качестве налогов и других вычетов. Суммарно же казахстанские теннисисты заработали в Мельбурне 1,186 миллиона австралийских долларов (391,26 миллиона тенге).

Напомним, что последняя представительница Казахстана, 25-летняя Рыбакина, на стадии четвертого круга проиграла американке Мэдисон Киз (№14) - 3:6, 6:1, 3:6.

Фото: Ktf.kz, Андрей Ударцев©️