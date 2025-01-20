Рыбакина приняла решение после сенсации на Australian Open-2025

Лучшая теннисистка Казахстана Елена Рыбакина раскрыла планы на сезон после вылета с Australian Open-2025, сообщают Vesti.kz. Седьмая ракетка мира поделилась своими ближайшими целями и прокомментировала сотрудничество с хорватским тренером Гораном Иванишевичем.

"Нам еще предстоит обсудить, как прошла предсезонка и какой анализ мы сделали из двух турниров, на которых я играла в этом сезоне и где мы пытались привыкнуть друг к другу.

Мы сядем, поговорим и решим, каким будет наш график в дальнейшем. На данный момент я заявлена на турнир в Абу-Даби, после чего будут WTA-1000 в Дохе и Дубае", - приводит слова Рыбакиной Punto de Break.