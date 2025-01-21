Назван "виновник" расставания Рыбакиной с новым тренером

Российский портал "Чемпионат" поделелися мнением о причинах, почему хорватский тренер Горан Иванишевич объявил о расставании с казахстанской теннисисткой Еленой Рыбакиной, передают Vesti.kz.

"Елене не нравится бан Стефано Вукова в WTA-туре. А пострадал от этого именитый специалист, выигравший девять ТБШ с Новаком Джоковичем.

Хорватский тренер Горан Иванишевич больше не работает с седьмой ракеткой мира Еленой Рыбакиной.

"Наш испытательный срок завершился с окончанием Australian Open. Желаю Елене и ее команде удачи в будущем", - написал Иванишевич в соцсетях.

Скорее всего, решение расстаться было обоюдным или даже в большей степени произошло по инициативе Горана. Еще вчера, 20 января, Елена не делала каких-то категоричных заявлений по поводу тренера после поражения от американки Мэдисон Киз (3:6, 6:1, 3:6) в четвертом круге Australian Open.

"Нам еще нужно это обсудить. Потому что сейчас у нас был пробный период, чтобы посмотреть, как все пойдет. Будущее еще нужно обсуждать", - сказала Рыбакина на пресс-конференции.

Видимо, обсуждение произошло очень оперативно. Через день Иванишевич объявил об уходе из команды Рыбакиной. Причины прекращения сотрудничества хорватского тренера и теннисистки из Казахстана вполне очевидны. Не слишком удачный результат Елены в Мельбурне точно не является ключевой.

Рыбакина ранее публично заявляла, что хочет вновь работать со Стефано Вуковым, который тренировал ее в период 2019-2024 годов и помог подняться в теннисную элиту, в том числе выиграть первый в карьере турнир "Большого шлема" на Уимблдоне-2022. Проблема в том, что Вуков отстранен от работы в WTA-туре. Рыбакина со скандалом уволила Стефано перед прошлым US Open, после чего ассоциация начала расследование в отношении хорвата из-за подозрений в абьюзе.

Сама Рыбакина защищает Вукова и утверждает, что тренер никогда ее не оскорблял. Но такую позицию она заняла только в начале 2025 года. Раньше Елена категорически отказывалась говорить о причинах внезапного увольнения Стефано и об их взаимоотношениях вне корта.

Скорее всего, какие-то разногласия между Рыбакиной и Вуковым действительно были, но они уладили их в течение нескольких месяцев. Вот только заложником всей этой ситуации стал именитый Горан Иванишевич.

Горан подписал с Еленой контракт на пробный период, что является распространенной практикой в теннисе. Но он наверняка рассчитывал остаться в ее команде подольше. Иванишевич - тренер не того уровня, чтобы менять подопечных с завидным постоянством. Ранее он выиграл девять турниров "Большого шлема" за пять лет с Новаком Джоковичем, а до этого работал с Милошем Раоничем, Томашем Бердыхом и Марином Чиличем как минимум пару сезонов.

Иванишевича застало врасплох заявление Рыбакиной в начале 2025 года о том, что она хочет вернуть в команду Вукова, хотя в отношении того еще не закончено расследование. The Athletic сообщал, что Горан всерьез рассматривает возможность прекратить сотрудничество с Еленой после пробного периода. Так и случилось сразу после вылета Елены с первого "Шлема" в сезоне. Изначально их партнерство выглядело многообещающе, но завершилось всего после двух турниров - United Cup и Australian Open.

"Захватывающее партнерство Елены Рыбакиной и Горана Иванишевича продлилось меньше одного месяца. Оно закончилось после Australian Open. В карьере Елены сейчас много тревожных признаков", - отметил в соцсетях известный теннисный журналист Жозе Моргаду.

Логику Иванишевича можно понять. Елена очень хочет работать с Вуковым. Он прилетел в Австралию и постоянно общался с ней, давал советы по поводу матчей даже без допуска к тренировкам теннисистки и кортам AO. Горан не видел смысла задерживаться в ее команде в таких условиях. Старт карьеры в WTA-туре у Иванишевича откровенно не задался. После этого вполне можно ожидать его камбэк в ATP к какому-то именитому теннисисту.

Рыбакина тем временем будет ждать завершения дела Вукова. Недавние слова Елены в защиту скандального тренера, вероятно, должны повлиять на положительный вердикт WTA по его допуску к работе. Хотя на 100% еще ничего не ясно. The Athletic утверждал, что Рыбакина рассматривает возможность бойкота турниров, если Вукову не позволят с ней сотрудничать. Остается надеяться, что до такого крайне печального сценария дело не дойдет", - говорится в статье.