Усик собрался перейти в футбол и выбрал себе клуб

Непобежденный украинский боксер и бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик (23-0, 14 КО) признался, что мечтает попробовать себя в футболе после завершения спортивной карьеры, сообщают Vesti.kz.

Он напомнил, что уже имеет контракт с футбольным клубом «Полесье" и даже выходил на поле в товарищеских матчах, представляя команду. Усик отметил, что футбол всегда был его страстью, и он с удовольствием продолжил бы свой путь в большом спорте в роли игрока.

"Планы после бокса? Я буду футболистом. Я профессиональный игрок. У меня уже есть контракт с украинской командой "Полесье". Недавно она победила "Шахтер". Вы же знаете такую команду? Послушайте, я давно болею за киевское "Динамо". Потому что еще в детстве, когда впервые сходил с папой на стадион, это был стадион "Динамо" Киев. Это клуб с богатой историей, но "Полесье" дало мне возможность, и я подписал контракт. В будущем я забью гол "Динамо", – сказал Усик на канале Ring Magazine в YouTube.

В мае этого года Усик стал абсолютным чемпионом мира после победы раздельным решением судей над британцем Тайсоном Фьюри (34-2-1, 24 КО). Однако вскоре он отказался от титула IBF, передав его Даниэлю Дюбуа.

Этот шаг позволил украинцу сосредоточиться на организации реванша с Фьюри, предпочтя зрелищный бой обязательной защите титула. 21 декабря Усик одолел Фьюри во втором поединке и защитил свои титулы чемпиона мира.