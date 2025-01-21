Рыбакина рассталась с тренером после вылета с Australian Open

Седьмая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина прекратила работу с новым ренером Гораном Иванишевичем. Об этом сам чемпион Уимблдона-2001 сообщил в социальных сетях, передают Vesti.kz.

"Наш испытательный срок завершился с окончанием Australian Open. Желаю Елене и ее команде удачи в будущем", - написал хорват.

Последним совместным турниром был Australian Open-2025, где Рыбакина дошла до 1/8 финала и сенсационно уступила американке Мэдисон Киз.

Напомним, в 2024 году Рыбакина рассталась с хорватским специалистом Стефано Вуковым и оставалась без наставника до старта Итогового турнира WTA, на котором ее тренером стал Горан Иванишевич.

В январе 2025 казахстанка вернула Вукова в свою команду, а позднее стало известно, что Стефано был отстранен от работы в WTA.