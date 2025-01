Как изменится рейтинг Рыбакиной после сенсации на Australian Open? Есть два варианта

Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина (№7) гарантированно улучшит свой рейтинг WTA по итогам Australian Open-2025. Но какова будет окончательная позиция - пока неизвестно. Подробнее об этом - в материале корреспондента Vesti.kz.

25-летняя Рыбакина улучшила прошлогодний результат в Мельбурне (Австралия). В прошлом году она проиграла уже во втором круге, а в этот раз добралась до стадии 1/8 финала. Поэтому дополнительные очки казахстанка себе обеспечила.

Speak softly & carry a big game 🎾 2023 finalist Elena Rybakina kicks off her campaign today! #AusOpen • #AO2025 pic.twitter.com/seoxtayKV1

В Live-рейтинге Елена уже на пятой строчке, перепрыгнув через китаянку Циньвэнь Чжен (№5) и американку Джессику Пегулу (№6). Выше она никак не взберется, но вот потерять одну строчку все еще может.

По итогам Открытого чемпионата Австралии в активе Рыбакиной будет 4893 очка. И у нее идеальные шансы вернуться в топ-5 уже к следующему понедельнику. И есть только один вариант, при котором этого не случится.

Все зависит от выступлений американки Эммы Наварро (№8). Только она способна сдвинуть Рыбакину с пятого места на шестое и не позволить ей вернуться в топ-5 на следующей неделе. Но это возможно только при том случае, если 23-летняя Наварро завоюет свой первый титул на "Большом шлеме". Пока же она дошла только до четвертьфинала, где завтра, 22 января, сыграет с полькой Игой Швентек (№2).

Emma Navarro's last four Grand Slam appearances read



Third round, fourth round, quarterfinal, semifinal... 👀



She leads Daria Kasatkina 6-4#AO2025 pic.twitter.com/IVNoBHmiKh