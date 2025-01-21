Казахский вундеркинд в шаге от 1/4 финала Australian Open. Кто соперник и где прямая трансляция?

17-летний казахстанец Амир Омарханов (№4 в ITF Juniors) продолжает успешное выступление в одиночном разряде на юниорском Australian Open. Впереди у карагандинца матч за выход в чертвертьфинал в Мельбурне (Австралия). Корреспондент Vesti.kz рассказывает о предстоящем противостоянии.

После двух сыгранных матчей Омарханов идет без потерянных сетов, хотя нельзя сказать, что игры сложились легко. В первом круге он лишь на двух тай-брейках сломил сопротивление американца Матисса Фарзама (№47) - 7:6(3), 7:6(8). А во втором раунде переиграл 15-летнего австралийца Имерали Ибраими - 6:4, 6:3.

Теперь Амира, который в прошлом году добрался до четвертьфинала Australian Open, ждет первый матч с сеяным соперником. Кто он?

Оппонентом казахстанца в 1/8 финала будет 17-летний швед(№18). В Мельбурне он посеян под 14-м номером. В первом круге теннисист с итальянскими корнями с трудом обыграл австрийца(№36) - 6:4, 3:6, 7:6(7).

Во втором раунде племянник известного в прошлом теннисиста Андреаса Винчигуэрры (был в топ-35 и доходил до 1/8 финала взрослого Australian Open-2001) встретился с Йеонсу Чоном (№49) из Южной Кореи. Все закончилось очень быстро - 6:2, 6:0.

Винчигуэрра на девять месяцев старше Омарханова, однако казахстанец успешнее сразу по нескольким причинам. Во-первых, он выше в юниорском рейтинге - четвертое место против 18-го. Во-вторых, Амир выше и во взрослом рейтинге АТР - 1040-я позиция против 1473-й. В-третьих, Омарханов в прошлом году был в четвертьфинале Australian Open, а Уильям впервые в карьере дошел до третьего круга на соревнованиях такого уровня.

Но недооценивать Винчигуэрру нельзя. Он сверхубедительно провел матч второго круга, а перед Australian Open очень солидно выступил на юниорском турнире в Траралгоне (Австралия). Там Уильям прошел до четвертьфинала, попутно обыграл теннисиста из топ-3 - чеха Яна Кумстата (№3). А вот Омарханов там выбыл уже в первом круге.

Кроме того, Уильям уже обыгрывал соперника из Казахстана. В феврале прошлого года он победил на турнире в Асунсьоне (Парагвай), попутно, на стадии 1/4 финала, выбив казахстанца Данияла Рахмуталлаева - 6:7(2), 6:4, 6:1. На том турнире Даниал стал единственным, кто выиграл хотя бы сет у Винчигуэрры.

Матч Омарханов - Винчигуэрра пройдет в среду, 22 января, вторым запуском на корте 1573 Arenа. Игра начнется не ранее 06:30 по казахстанскому времени, а прямая трансляция будет доступна здесь

Фото: IG/williamoncourt©️