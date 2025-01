Это любовь? Соболенко "разоблачила" Рыбакину и ее тренера

Первая ракетка мира Арина Соболенко из Беларуси высказалась об отношениях лучшей теннисистки Казахстана Елены Рыбакиной (№7) с хорватским тренером Стефано Вуковым, сообщают Vesti.kz. Действующая победительница Australian Open рассказала о возможности того, что ее команда сделает татуировки, если она выиграет турнир.

Aryna Sabalenka on the possibility of her team getting a tattoo if she wins Australian Open this year:



“After Elena Rybakina’s coach did a tattoo after she won Wimbledon, I told them, ‘You see guys? This is the true love” 😂



