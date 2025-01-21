"Ахмат" выпустил Самородова в стартовом составе и победил

Грозненский "Ахмат" сыграл с сербской "Войводиной" на зимних сборах в Турции, сообщают Vesti.kz.

В составе "Ахмата" в стартовом составе вышел нападающий сборной Казахстана Максим Самородов и экс-голкипер "Кайрата" Вадим Ульянов.

Самородов отыграл первый тайм и был заменен в перерыве.

Встреча завершилась победой грозненцев со счетом 1:0. Единственный гол на 84 минуте забил Надер Гандри, реализовавший пенальти.

аА

Напомним, что в текущем сезоне РПЛ "Ахмат" набрал 13 очков и занимает предпоследнее 15 место.