Станислав Черчесов сообщил важные новости о Нуралы Алипе

Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов в интервью Meta-ratings.kz рассказал о степени травмы и готовности Нуралы Алипа, сообщают Vesti.kz. Защитник "Зенита" травмировался в конце прошлого года.

"Алип продолжает восстанавливаться. Я разговаривал и с ним, и с Семаком (главный тренер "Зенита" - Прим. Ред), спрашивал, как проходит восстановление. Понятно, что он сейчас не тренируется в общей группе, но его стараются подводить аккуратно, чтобы не было рецидива. Надеемся, к марту он будет полностью готов", - сказал Черчесов.

Сейчас Алип вместе со своим клубом находится на сборах в Катаре. Сегодня, 21 января "Зенит" в контрольном матче сыграл вничью со сборной Иордании (1:1).

В сезоне 2024/25 в РПЛ Алип провел 12 матчей и забил один гол. Его контракт с "Зенитом" рассчитан до июня 2028 года.