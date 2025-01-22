Камбэк "Барселоны" с 9 голами, волевой "Атлетико" и максимальный "Ливерпуль". Обзор матчей Лиги чемпионов

Прошли матчи седьмого тура общего этапа Лиги чемпионов. С их результатами знакомит корреспондент Vesti.kz.

Самую безумную игру выдали "Бенфика" и "Барселона". Каталонцы в ходе второго тайма уступали 2:4, но несмотря на это, сумели не только отыграться, но и вырвать победу в компенсированное время - 5:4. В составе хозяев поля отличились Вангелис Павлидис (2-я минута, 22-я, 30-я с пенальти), также они добились успеха благодаря автоголу Рональда Араухо (68-я в свои ворота). У гостей голы забили Роберт Левандовски (13-я с пенальти, 78-я с пенальти), Рафинья (64-я, 90+6-я) и Эрик Гарсия.

Благодаря этому успеху "Барселона" набрала 18 очков и идет второй в общей таблице. "Бенфика" с десятью очками находится на 18-й строчке.

"Аталанта" разгромила на своем поле "Штурм" - 5:0. Причем четыре мяча из пяти забила во втором тайме. Точные удары в активе Матео Ретеги (12-я), Марио Пашалича (58-я), Шарля Де Кетеларе (63-я), Адемолы Лукмана (90-я) и Марко Брешианини (90+4-я).

"Аталанта" с 14 очками занимает четвертое место. "Штурм" с тремя баллами находится на 32-й позиции.

"Атлетико" одержал волевую победу в родных стенах над "Байером" - 2:1. На гол Пьеро Инкапье (45+1-я) "матрасники" ответили дублем Хулиана Альвареса (52-я, 90-я). При этом мадридцы с 23-й минуты играли в меньшинстве из-за удаления Пабло Барриоса. На 76-й минуте составы команд уровнялись - красную карточку у леверкузенцев получил Пьеро Инкапье.

"Атлетико" с 15 очками располагается на третьей строчке, "Байер" (13) - на шестой.

"Монако" оказался сильнее "Астон Виллы" - 1:0. Решающий гол забил Вильфрид Синго (8-я).

Команда Ади Хюттера, набрав 13 очков, идет десятой, а подопечные Унаи Эмери (13) - восьмые по дополнительным показателям.

"Ливерпуль" обыграл "Лилль" на "Энфилде" - 2:1. Победу "красным" принесли точные удары Мохамеда Салаха (34-я) и Харви Эллиотта (67-я). У гостей один мяч отыграл Джонатан Дэвид (62-я).

"Ливерпуль" одержал семь побед в семи матчах и лидирует в общей таблице, набрав 21 балл. "Лилль" (13) занимает 11-ю строчку.

Матчи седьмого тура:

"Монако" (Франция) - "Астон Вилла" (Англия) - 1:0;

"Аталанта" (Италия) - "Штурм" (Австрия) - 5:0;

"Бенфика" (Португалия) - "Барселона" (Испания) - 4:5;

"Атлетико" (Испания) - "Байер" (Германия) - 2:1;

"Ливерпуль" (Англия) - "Лилль" (Франция) - 2:1;

"Болонья" (Италия) - "Боруссия" (Д, Германия) - 2:1;

"Брюгге" (Бельгия) - "Ювентус" (Италия) - 0:0;

"Слован" (Словакия) - "Штутгарт" (Германия) - 1:3;

"Црвена Звезда" (Сербия) - ПСВ (Нидерланды) - 2:3.

Согласно новому формату, каждая команда сыграет в основном раунде по восемь матчей с разными соперниками (четыре дома и четыре в гостях). В 1/8 финала Лиги чемпионов напрямую выходят восемь лучших команд из общей таблицы. Команды, занявшие с девятого по 24-е места, примут участие в стыковых матчах за право сыграть в плей-офф. Команды, занявшие 25-36-е места, выбывают из турнира.