Дикий камбэк "Барселоны": такое случилось впервые в Лиге чемпионов
"Барселона" сотворила историю в Лиге чемпионов после волевой победы в гостях над "Бенфикой" в седьмом туре общего этапа, передают Vesti.kz.
"Барселона" сотворила историю в Лиге чемпионов после волевой победы в гостях над "Бенфикой" в седьмом туре общего этапа, передают Vesti.kz.
По информации OptaJose, это первый случай, когда команда выиграла матч Лиги чемпионов, проигрывая в два мяча. В ходе встречи каталонцы уступали 1:3 и 2:4, несмотря на это не только отыгрались, но и вырвали победу в компенсированное время - 5:4. Видеообзор игры смотрите здесь.
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Также "Барселона" стала второй командой, которая выиграла матч Лиги чемпионов, пропустив четыре мяча.
"Барселона" с 18 очками занимает второе место в общей таблице Лиги чемпионов. Каталонская команда стала вторым участником плей-офф.
4+ - Barcelona are the second team to win a Champions League match despite conceding 4+ goals, being this the first time they have won a Champions League match they were losing by two goals.— OptaJose (@OptaJose) January 21, 2025
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В восьмом туре, 29 января, "сине-гранатовые" примут на своем поле "Аталанту".
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