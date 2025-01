Дикий камбэк "Барселоны": такое случилось впервые в Лиге чемпионов

"Барселона" сотворила историю в Лиге чемпионов после волевой победы в гостях над "Бенфикой" в седьмом туре общего этапа, передают Vesti.kz.

По информации OptaJose, это первый случай, когда команда выиграла матч Лиги чемпионов, проигрывая в два мяча. В ходе встречи каталонцы уступали 1:3 и 2:4, несмотря на это не только отыгрались, но и вырвали победу в компенсированное время - 5:4. Видеообзор игры смотрите здесь.

Также "Барселона" стала второй командой, которая выиграла матч Лиги чемпионов, пропустив четыре мяча.

