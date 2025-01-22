"Кайрат" принял решение по казахстанскому игроку

Футбольный клуб "Кайрат" объявил о том, что Егор Ткаченко проведет сезон в "Елимае", передают Vesti.kz.

Отмечается, что арендное соглашение с клубом из Семея рассчитано до конца сезона.

21-летний защитник футбольную карьеру начинал в 2020 году в составе клуба "Кайрат-Жастар" в первой лиге. Далее играл за команды "Кайрат-Москва" и талдыкорганский "Жетысу".

Привлекался к играм за сборные Казахстана до 16, 17, 19 и 21 года.

Ранее стали известны детали трансфера 16-летнего таланта из "Кайрата" в "Челси".

Еще алматинцы объявили о подписании контракта с полузащитником сборной Израиля Даном Глейзером.

Трансферные новости в КПЛ можно отслеживать здесь.

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