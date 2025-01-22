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"Кайрат" принял решение по казахстанскому игроку

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"Кайрат" принял решение по казахстанскому игроку ©ФК "Кайрат"

Футбольный клуб "Кайрат" объявил о том, что Егор Ткаченко проведет сезон в "Елимае", передают Vesti.kz

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Футбольный клуб "Кайрат" объявил о том, что Егор Ткаченко проведет сезон в "Елимае", передают Vesti.kz

Отмечается, что арендное соглашение с клубом из Семея рассчитано до конца сезона.


21-летний защитник футбольную карьеру начинал в 2020 году в составе клуба "Кайрат-Жастар" в первой лиге. Далее играл за команды "Кайрат-Москва" и талдыкорганский "Жетысу".

Привлекался к играм за сборные Казахстана до 16, 17, 19 и 21 года.

Ранее стали известны детали трансфера 16-летнего таланта из "Кайрата" в "Челси".

Еще алматинцы объявили о подписании контракта с полузащитником сборной Израиля Даном Глейзером.

Трансферные новости в КПЛ можно отслеживать здесь.

Кержаков раскрыл детали увольнения из "Кайрата" и обвинил клуб

Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2024"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 24 14 5 5 39-21 47
2 Астана 24 14 4 6 39-19 46
3 Актобе 24 12 7 5 39-26 43
4 Ордабасы 24 12 6 6 36-24 42
5 Тобол 24 11 6 7 33-23 39
6 Елимай 24 10 7 7 35-32 37
7 Атырау 24 9 8 7 28-20 35
8 Кайсар 24 9 7 8 28-29 34
9 Кызылжар 24 8 5 11 29-26 29
10 Женис 24 6 6 12 18-32 24
11 Жетысу 24 5 8 11 17-33 23
12 Туран 24 5 5 14 16-39 20
13 Шахтер 24 2 4 18 12-45 10
14 Аксу Пв 0 0 0 0 0 0

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