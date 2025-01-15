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"Кайрат" объявил о трансфере трехкратного чемпиона из Европы

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"Кайрат" объявил о трансфере трехкратного чемпиона из Европы ©ФК "Маккаби"

Алматинский "Кайрат" объявил о подписании контракта с полузащитником сборной Израиля Даном Глейзером, сообщают Vesti.kz со ссылкой на пресс-слжубу клуба. Контракт с игроком рассчитан до конца 2026 года.

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Алматинский "Кайрат" объявил о подписании контракта с полузащитником сборной Израиля Даном Глейзером, сообщают Vesti.kz со ссылкой на пресс-слжубу клуба. Контракт с игроком рассчитан до конца 2026 года.

28-летний Глейзер является воспитанником клуба "Маккаби" Тель-Авив, за который он провел 200 матчей, отметился 2 голами и 6 ассистами, а также выступал в групповых этапах Лиги Европы и Лиги Конференций УЕФА. В команде он был одним из капитанов, выделяясь лидерскими качествами. Помимо этого, на родине защищал цвета "Бейтар" Тель-Авив и "Маккаб" Нетания.

В его активе три чемпионских титула Израиля, два Суперкубка страны, два Кубка Тото и Кубок Израиля. По итогам сезона 2019/20 Глейзер был признан футболистом года в Израиле.

В сентябре 2023 года Дан перешел в греческий клуб "ОФИ Крит", где сыграл 27 матчей. Летом 2024 года стал игроком "Пари НН" (Нижний Новгород). В первой половине сезона за российский клуб провел 15 игр и отметился одной голевой передачей.

Глейзер является действующим игроком сборной Израиля. На сегодняшний день на его счету 21 матч за национальную команду.

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Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2024"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 24 14 5 5 39-21 47
2 Астана 24 14 4 6 39-19 46
3 Актобе 24 12 7 5 39-26 43
4 Ордабасы 24 12 6 6 36-24 42
5 Тобол 24 11 6 7 33-23 39
6 Елимай 24 10 7 7 35-32 37
7 Атырау 24 9 8 7 28-20 35
8 Кайсар 24 9 7 8 28-29 34
9 Кызылжар 24 8 5 11 29-26 29
10 Женис 24 6 6 12 18-32 24
11 Жетысу 24 5 8 11 17-33 23
12 Туран 24 5 5 14 16-39 20
13 Шахтер 24 2 4 18 12-45 10
14 Аксу Пв 0 0 0 0 0 0

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