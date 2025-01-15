Сборная Казахстана собралась бороться за выход на ЧМ-2026. Подробности
Управляющий директор Казахстанской федерации футбола (КФФ) Кайсар Бекенов рассказал "Матч ТВ", что национальной команде под руководством Станислава Черчесова нужно реабилитироваться после провального выступления в Лиге наций и побороться за выход в финальную стадию чемпионата мира 2026 года, передают Vesti.kz.
Управляющий директор Казахстанской федерации футбола (КФФ) Кайсар Бекенов рассказал "Матч ТВ", что национальной команде под руководством Станислава Черчесова нужно реабилитироваться после провального выступления в Лиге наций и побороться за выход в финальную стадию чемпионата мира 2026 года, передают Vesti.kz.
Сборная Казахстана начнет выступление в квалификации ЧМ-2026 в марте матчами с Уэльсом и Лихтенштейном. Также в группе с командой выступают сборные Северной Македонии и Бельгии.
- Задача на отбор к чемпионату мира - выход в финальную стадию?
- Надо стремиться в каждом матче добывать максимальный результат и по возможности побороться за выход на чемпионат мира. Группа у нас непростая, ровная, и при определенной доли удачи и других сопутствующих факторах можно побороться за выход на чемпионат мира.
- Все понимают, что за Лигу наций надо исправиться?
- Конечно. У нас была сложная группа, понимаем, что нужно исправляться. И в игре, и в результатах есть где прибавить. Но тренерский штаб это прекрасно понимает. Команда уже показала, что способна достигать положительных результатов особенно в домашних матчах, так что постараемся порадовать болельщиков игрой и результатами, - сказал Бекенов.
Черчесов возглавил сборную Казахстана летом 2024 года. В шести матчах Лиги наций под руководством российского специалиста команда пять раз потерпела поражение и один раз сыграла вничью.
Ранее стало известно, что Черчесова останется на посту главного тренера сборной Казахстана. Спеециалист будет работать с комнадой до конца отборочного цикла к ЧМ-2026.
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