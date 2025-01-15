Решена судьба Черчесова в сборной Казахстана - в КФФ приняли решение

В Казахстанская федерация футбола (КФФ) приняли решение оставить Станислава Черчесова на посту главного тренера национальной сборной Казахстана, сообщают Vesti.kz со ссылкой на Sport24.

"Планируется, что Черчесов будет работать со сборной Казахстана до конца отборочного цикла к ЧМ-2026", - приводятся слова источника.

Ранее стало известно, что Черчесов встретился с новым президентом федерации Маратом Омаровым, в ходе которой обсуждалось будущее тренера.

Управляющий директор КФФ Кайсар Бекенов подтвердил эту информацию:

"Черчесов продолжает работу со сборной Казахстана. Он встречался с президентом федерации, они обсудили план подготовки к отбору чемпионата мира. Времени до марта осталось немного, никаких изменений не предвидится, все в рабочем режиме", - цитирует его "Матч ТВ".

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Напомним, Черчесов возглавил сборную Казахстана минувшим летом. За этот период под его руководством команда приняла участие в шести матчах Лиги наций, в которых она пять раз потерпела поражение и один раз сыграла вничью.

Контракт Черчесова с КФФ рассчитан до конца отборочного цикла ЧМ-2026.