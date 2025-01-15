Талант сборной Казахстана сделал первое заявление после перехода в европейский клуб

Новичок "Кошице" - полузащитник борной Казахстана Галымжан Кенжебек прокомментировал свой переход в словацкий клуб, передают Vesti.kz.

Ранее "Кошице" объявил о подписании контракта с 22-летним казахстанцем. Соглашение рассчитано на 2,5 года.

"Я знал, что у кошицкого футбола богатая история и что здесь базируется амбициозный клуб. Я хотел бы помочь клубу достичь высоких целей, и уже в весенней части нас ждет борьба за первую шестерку. В то же время я буду рад, если клуб поможет мне развиваться, и моя результативность повысится", - сказал Кенжебек в интервью пресс-службе клуба.

Также казахстанец рассказал о своих целях:

"Конечно, я буду рад, если мои выступления в "Кошице" обеспечат мне дальнейшие приглашения в сборную Казахстана, но мой приоритет – в первую очередь помочь клубу. Я начал хорошо выступать в национальных отборах своей страны и верю, что перенесу качественные выступления и голы и на клубный уровень".

После 18 туров "Кошице" занимает седьмое место из 12 команд высшей лиги Словакии. За свою историю клуб дважды выиграл чемпионат Словакии, два раза завоевал Кубок страны и один раз Суперкубок.

Кенжебек является воспитанником алматинского "Кайрата". До перехода в "Кошице" он выступал за "Акритас Хлоракис" из Кипра. Ранее игрок также играл на правах аренды за "Женис" и "Мактаарал".

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Фото: ФК "Кошице"