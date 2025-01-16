Разгромом обернулся матч "Барселоны" после выноса "Реала" в эль-классико

"Барселона" разгромно победила в матче 1/8 финала Кубка Испании по футболу, сообщают Vesti.kz.

Каталонцы принимали на своем поле "Бетис". Встреча завершилась разгромной победой "сине-гранатовых" со счетом 5:1.

На третьей минуте Гави забил первый гол. На 27-й Жюль Кунде удвоил преимущество "Барселоны". Рафинья на 58-й минуте забил третий гол в ворота "Бетиса", а на 67-й Ферран Торрес сделал счет 4:0. Пятый гол в этой игре забил Ламин Ямаль.

У "Бетиса" на 84-й минуте голом престижа отметился Витор Уго Роке Феррейра, отличившийся с пенальти.

HIGHLIGHTS!

5️⃣ FC Barcelona

1️⃣ Real Betis pic.twitter.com/ChdI3jDpQu — FC Barcelona (@FCBarcelona) January 15, 2025

Напомним, перед этим, "Барселона" в финале Суперкубка Испании обыграла "Реал" со счетом 5:2.