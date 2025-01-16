Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция   +7 (700) 3 888 188
Реклама   +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Испания
Сегодня 07:58
 

Разгромом обернулся матч "Барселоны" после выноса "Реала" в эль-классико

  Комментарии

Поделиться
Разгромом обернулся матч "Барселоны" после выноса "Реала" в эль-классико ©x.com/FCBarcelona

"Барселона" разгромно победила в матче 1/8 финала Кубка Испании по футболу, сообщают Vesti.kz.

Поделиться

"Барселона" разгромно победила в матче 1/8 финала Кубка Испании по футболу, сообщают Vesti.kz.

Каталонцы принимали на своем поле "Бетис". Встреча завершилась разгромной победой "сине-гранатовых" со счетом 5:1.

На третьей минуте Гави забил первый гол. На 27-й Жюль Кунде удвоил преимущество "Барселоны". Рафинья на 58-й минуте забил третий гол в ворота "Бетиса", а на 67-й Ферран Торрес сделал счет 4:0. Пятый гол в этой игре забил Ламин Ямаль.

У "Бетиса" на 84-й минуте голом престижа отметился Витор Уго Роке Феррейра, отличившийся с пенальти.

Напомним, перед этим, "Барселона" в финале Суперкубка Испании обыграла "Реал" со счетом 5:2.

Барселона Футбол Испания

Реклама

Живи спортом!