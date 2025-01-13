Разгромом и удалением закончился матч "Барселоны" и "Реала" за Суперкубок Испании

Футболисты каталонской "Барселоны" одержали крупную победу над мадридским "Реалом" и завоевали Суперкубок Испании, передают Vesti.kz.

Финал состоялся в Джидде (Саудовская Аравия) на стадионе "Король Абдалла Спортс Сити" и закончился со счетом 5:2. При этом "сине-гранатовые" были в роли догоняющей стороны, но вскоре не только отыгрались, но и добились существенного перевеса в счете. После перерыва команды обменялись голами, чем завершили голевую феерию.

У "сливочных" отличились Килиан Мбаппе (5-я минута) и Родриго (60-я). У победителей голы забили Ламин Ямаль (22-я), Роберт Левандовски (36-я с пенальти), Рафинья (39-я, 48-я) и Алехандро Бальде (45+10-я).

В то же время каталонцы доигрывали встречу в меньшинстве из-за удаления польского вратаря Войцеха Щенсны на 56-й минуте.

"Барселона" в рекордный 15-й раз выиграла Суперкубок Испании, "Реал" брал этот почетный трофей в 13 случаях.