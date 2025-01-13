"Атлетико" сотворил историю и выиграл первый круг Ла Лиги

Мадридский "Атлетико" обыграл на своем поле "Осасуну" (1:0) в 19-м туре чемпионата Испании по футболу, передают Vesti.kz.

Решающий гол на 55-й минуте забил Хулиан Альварес.

Для "Атлетико" это 14-я победа подряд во всех турнирах. Это самая длинная победная серия в истории клуба. Этим самым "матрасники" побили свой рекорд 13-летней давности. Тогда они выиграли 13 раз.

Longest winning streak in our history ❤️🤍 pic.twitter.com/NHYrFskPhQ — Atlético de Madrid (@atletienglish) January 12, 2025

Благодаря этому успеху "Атлетико" набрал 44 очка и вышел на первое место турнирной таблицы Ла Лиги, "Осасуна" находится на 11-й строчке, имея в активе 25 очков.

18 января "Атлетико" сыграет в гостях с "Леганесом", а на следующий день "Осасуна" примет дома "Райо Вальекано".