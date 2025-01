Известны подробности сделки "Манчестер Сити" по игроку за 60 миллионов

Нападающий франкфуртского "Айнтрахта" и сборной Египта Омар Мармуш готовится к переходу в "Манчестер Сити", передают Vesti.kz.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, ожидается, что "Манчестер Сити" завершит сделку по Мармушу на этой неделе.

"Сити" представит официальное предложение по Омару, оно уже подготовлено.

В структуру предложения войдут дополнения, после чего состоятся официальные переговоры с "Айнтрахтом".

Контракт Мармуша с немецким клубом действует до 30 июня 2027 года, а портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 60 миллионов евро.

🚨🔵 Manchester City are expected to complete Omar Marmoush deal this week.



City will submit their official bid for Omar Marmoush this week, it’s already been prepared.



Add-ons will be part of the structure, formal talks to follow to seal the deal with Eintracht. ⏳🇪🇬 pic.twitter.com/xYwo1N8EzU