Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция   +7 (700) 3 888 188
Реклама   +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Англия
Вчера 21:27
 

"Разве я не ясно выразился?". Гвардиолу разозлил вопрос о трансфере

  Комментарии

Поделиться
"Разве я не ясно выразился?". Гвардиолу разозлил вопрос о трансфере ©depositphotos.com/operations@newsimages.co.uk

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола резко отреагировал на вопрос о возможных входящих трансферах в зимнее трансферное окно, передают Vesti.kz.

Поделиться

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола резко отреагировал на вопрос о возможных входящих трансферах в зимнее трансферное окно, передают Vesti.kz.

Особенно его разозлил вопрос об интересе "горожан" к нападающему "Айнтрахта" и сборной Египта Омару Мармушу.

"Это просто. Никаких комментариев", - такова была первоначальная реакция Гвардиолы, но это не остановило СМИ, которые стали задавать новые вопросы, в том числе по Мармушу.

"Разве я не ясно ответил? Я не собираюсь говорить. Не задавайте мне никаких вопросов! Это игрок другого клуба, поэтому я не собираюсь отвечать. Вы можете приходить на каждую пресс-конференцию и говорить о трансферах, но это будет одно и то же. Я ясно дал понять. Вы можете попытаться, без проблем, но вы знаете мой ответ. Конечно, я веду переговоры с клубом, но это очень сложно", - цитирует Гвардиолу rmcsport.bfmtv.com.

Ранее также сообщалось об интересе "Манчестер Сити" к защитнику французского "Ланса" и сборной Узбекистана Абдукодиру Хусанову.

"Манчестер Сити" занимает шестое место в нынешнем сезоне АПЛ, набрав 34 очка в 20 матчах. Следующую игру "горожане" проведут на выезде против "Брентфорда" 14 января.

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2024/25"

Участник И В Н П М О
1 Ливерпуль 19 14 4 1 47-19 46
2 Арсенал 20 11 7 2 39-18 40
3 Ноттингем Форест 20 12 4 4 29-19 40
4 Челси 20 10 6 4 39-24 36
5 Ньюкасл Юнайтед 20 10 5 5 34-22 35
6 Манчестер Сити 20 10 4 6 36-27 34
7 Борнмут 20 9 6 5 30-23 33
8 Астон Вилла 20 9 5 6 30-32 32
9 Фулхэм 20 7 9 4 30-27 30
10 Брайтон энд Хов Альбион 20 6 10 4 30-29 28
11 Брентфорд 20 8 3 9 38-35 27
12 Тоттенхэм Хотспур 20 7 3 10 42-30 24
13 Манчестер Юнайтед 20 6 5 9 23-28 23
14 Вест Хэм Юнайтед 20 6 5 9 24-39 23
15 Кристал Пэлас 20 4 9 7 21-28 21
16 Эвертон 19 3 8 8 15-25 17
17 Вулверхэмптон Уондерерс 20 4 4 12 31-45 16
18 Ипсвич 20 3 7 10 20-35 16
19 Лестер Сити 20 3 5 12 23-44 14
20 Саутгемптон 20 1 3 16 12-44 6

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Гвардиола Хосеп Манчестер Сити АПЛ Футбол Бундеслига Футбольные трансферы

Реклама

Живи спортом!