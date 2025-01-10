"Разве я не ясно выразился?". Гвардиолу разозлил вопрос о трансфере

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола резко отреагировал на вопрос о возможных входящих трансферах в зимнее трансферное окно, передают Vesti.kz.

Особенно его разозлил вопрос об интересе "горожан" к нападающему "Айнтрахта" и сборной Египта Омару Мармушу.

"Это просто. Никаких комментариев", - такова была первоначальная реакция Гвардиолы, но это не остановило СМИ, которые стали задавать новые вопросы, в том числе по Мармушу.

"Разве я не ясно ответил? Я не собираюсь говорить. Не задавайте мне никаких вопросов! Это игрок другого клуба, поэтому я не собираюсь отвечать. Вы можете приходить на каждую пресс-конференцию и говорить о трансферах, но это будет одно и то же. Я ясно дал понять. Вы можете попытаться, без проблем, но вы знаете мой ответ. Конечно, я веду переговоры с клубом, но это очень сложно", - цитирует Гвардиолу rmcsport.bfmtv.com.

Ранее также сообщалось об интересе "Манчестер Сити" к защитнику французского "Ланса" и сборной Узбекистана Абдукодиру Хусанову.

"Манчестер Сити" занимает шестое место в нынешнем сезоне АПЛ, набрав 34 очка в 20 матчах. Следующую игру "горожане" проведут на выезде против "Брентфорда" 14 января.