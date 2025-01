Стало известно о решении Гвардиолы по трансферу таланта из Узбекистана

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола дал "зеленый свет" на трансфер 20-летнего защитника сборной Узбекистана и "Ланса" Абдукодира Хусанова, сообщают Vesti.kz со ссылкой на инсайдера Фабрицио Романо.

Ранее "Сити" предложил французскому клубу 50 миллионов, включая бонусы, за перспективного игрока. Сам Хусанов, который выступает за "Ланс" с 2023 года, с энтузиазмом ожидает перехода в стан английского гранда. Игроку уже предложили долгосрочный контракт.

В текущем сезоне Хусанов провел 16 матчей за "Ланс" во всех турнирах, отметившись одной голевой передачей. Его контракт с французским клубом рассчитан до 2027 года, но стремительный прогресс и интерес со стороны "Манчестер Сити" могут значительно изменить карьерный путь талантливого защитника.

🚨🔵 Manchester City are closing in on Abdukodir Khusanov deal! Pep Guardiola also gave his own green light.



As exclusively revealed 10 days ago, he’s the main target and the agreement with RC Lens is at final stages now.



Khusanov agreed personal terms as he wants the move. 🇺🇿 pic.twitter.com/NuFFbYp6Bt