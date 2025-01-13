Гвардиола нашел идеальную замену Холанду
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола нашел замену Эрлингу Холанду, если норвежский форвард решит покинуть английский клуб летом, передают Vesti.kz.
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола нашел замену Эрлингу Холанду, если норвежский форвард решит покинуть английский клуб летом, передают Vesti.kz.
По информации El Nacional, "Манчестер Сити" переживает сложный сезон, и напряженность в раздевалке может привести к значительным изменениям в составе. Возможный уход Холанда заставил Гвардиолу присмотреться к нападающему "Ньюкасла" Александру Исаку. Швед, стоимость которого превышает 100 миллионов евро, в этом сезоне стал одним из самых ярких нападающих премьер-лиги.
Нападающий "Ньюкасла" забил 13 голов и отдал четыре результативные передачи в 18 матчах нынешнего сезона - показатели, не уступающие Холанду. Умение форварда играть на разных атакующих позициях, а также технический арсенал делают его идеальным профилем для стиля игры "Сити".
"Ньюкасл", осознавая влияние Исака, не захочет так просто отпускать своего звездного игрока. Его долгосрочный контракт и интерес со стороны других больших клубов поднимают стоимость игрока до более чем 100 миллионов евро, что стало бы значительной тратой для "Манчестер Сити", особенно в условиях возможного отсутствия доходов от Лиги чемпионов.
Несмотря на это, решение приобрести Исака может стать поворотным пунктом в проекте Гвардиолы. Испанский тренер уверен, что динамичный и разносторонний стиль Исака привнесет новые решения в атаку команды.
Перед же "Ньюкаслом" стоит задача оставить ключевого нападающего. Летнее трансферное окно станет решающим в вопросе о том, удастся ли "Манчестер Сити" сохранить Холанда или же "горожане" начнут новый этап с Исаком в качестве основного форварда.
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