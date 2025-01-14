Уходит из "Ман Сити"? Гвардиола принял неожиданное решение

Главный тренер английского футбольного клуба "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола расстался со своей супругой Кристиной Серрой, сообщают Vesti.kz со ссылкой на Diario Sport.

По информации источника, пара приняла решение об этом в декабре 2024 года. При этом Гваодиола и Серра попросила ближайшее окружение не раскрывать прессе подробности.

Отмечается, что отношения пары остались стабильными и дружескими. Уже после расставания их заметили вместе с одной из дочерей в театре в Барселоне.

Гвардиола и Серра познакомились в 1994 году, когда Пеп был 23-летним игроком каталонской "Барселоны" и сборной Испании. В 2014 году они сыграли свадьбу. У них трое детей – дочери Мария и Валентина, а также сын Мариус.

После 20 сыгранных матчей "Манчестер Сити"располагается на шестой строчке в турнирной таблице АПЛ, набрав 34 очка. В следующем туре подопечные Пепа Гвардиолы сыграют с "Брентфордом".

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