"Барселона" уделала "Реал" и сотворила историю в эль-класико

Каталонская "Барселона" установила уникальное достижение в истории противостояния с мдаридским "Реалом", передают Vesti.kz.

Это произошло после финала за Суперкубок Испании, который прошел 12 января на нейтральном стадионе "Кинг Абдулла Спортс Сити" в Джидде (Саудовская Аравия) и завершился со счетом 5:2 в пользу "сине-гранатовых".

Как отмечает Opta Sport, это первый раз в истории эль-класико, когда "Барселона" забила четыре гола и более в двух матчах подряд. В предыдущем матче с "Реалом" команда Ханса-Дитера Флика одержала победу со счетом 4:0 - это случилось в 11-м туре Ла Лиги.

В последний раз одной из команд удалось сделать это в 1963 году, тогда "Реал" дважды подряд обыграл "Барселону" (5:1, 4:0).

Добавим, что "Барселона" является самым титулованным клубом в Суперкубке Испании. "Сине-гранатовые" 15 раз становились обладателем награды. На втором месте - "Реал" (13).