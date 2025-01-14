Президент "Реала" пошел на кардинальные меры после разгрома от "Барселоны"
Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес принял кардинальное решение после разгромного поражения от каталонской "Барселоны" в финале Суперкубка Испании (2:5), передают Vesti.kz со ссылкой на Defensa Central.
Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес принял кардинальное решение после разгромного поражения от каталонской "Барселоны" в финале Суперкубка Испании (2:5), передают Vesti.kz со ссылкой на Defensa Central.
По информации источника, особое разочарование у главы "королевского клуба" вызвала игра Лукаса Васкеса на правом фланге обороны. Перес окончательно решил не продлевать с ним контракт.
Отмечается, что после этого матча функционер намерен сделать все возможное, чтобы подписать звезду "Ливерпуля" Трента Александер-Арнольда.
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Контракт 26-летнего Трента с "красными" истекает летом 2025 года, и клуб предложил ему пятилетнее соглашение с общим доходом в 78 миллионов евро.
Что касается 33-летнего Васкеса, то испанец в этом сезоне провел за "Реал" 25 матчей во всех турнирах, забил два гола и сделал три ассиста.
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