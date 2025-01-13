Анчелотти нашел объяснение разгрому от "Барселоны" в эль-класико

Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти прокомментировал результат финала Суперкубка Испании по футболу с "Барселоной", передают Vesti.kz.

Встреча состоялась в Джидде (Саудовская Аравия) и завершилась со счетом 5:2 в пользу каталонской команды. Видеообзор смотрите здесь.

- Как вы объясните тот факт, что ваш план на игру не сработал?

- Мы должны смотреть на реальность. Мы плохо защищались. Они забивали голы очень легко. Мы не работали хорошо ни коллективно, ни индивидуально. Мы расстроены и разочарованы. Это футбол. Мы должны вернуться домой. Наша печаль - это печаль наших болельщиков. Мы должны смотреть вперед. Хорошо подготовиться к следующему матчу, - цитирует итальянца AS.

- Есть ли что-то, что запомнилось вам?

- Нет ничего, что запомнилось бы мне. Мы должны забыть об этой игре и смотреть вперед.

- Как бы вы описали игру Лукаса Васкеса и Орельена Чуамени?

- Я не хочу выделять кого-то индивидуально. Они не очень хорошо защищались сзади. Команда не была компактной. Мы должны защищаться лучше.

- Беспокоит ли вас уровень команды после красной карточки у соперника?

- Матч был не очень хорошим с первой и до последней минуты. Мы уступали в счете и не могли создать моменты у чужих ворот. Мне не понравилась вся игра.

- Если бы не было удаления у "Барселоны", вы бы опасались более крупного результата?

- Я думал, что после удаления мы сможем попытаться вернуться. Я не думал об обратном. Абсолютно нет.

- Вы считали, что совершили ошибку?

- Игра заключалась в том, чтобы хорошо обороняться. Мы защищались плохо, и "Барселона" заслужила победу. Она была лучше нас.

Для "Барселоны" это 15-й Суперкубок, "Реал" брал этот почетный трофей 13 раз.