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"Кайрат" нашел усиление состава в российской премьер-лиге

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"Кайрат" нашел усиление состава в российской премьер-лиге ©ФК "Пари Нижний Новгород"

Полузащитник "Пари НН" и сборной Израиля по футболу Дан Глейзер перейдет в казахстанский "Кайрат", передают Vesti.kz со ссылкой на "Матч ТВ".

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Полузащитник "Пари НН" и сборной Израиля по футболу Дан Глейзер перейдет в казахстанский "Кайрат", передают Vesti.kz со ссылкой на "Матч ТВ".

Глейзер, перешедший в нижегородский клуб в июле 2024 года, провел за команду 15 матчей и отдал одну результативную передачу.

До перехода в "Пари НН" Глейзер играл за греческий ОФИ, израильские "Маккаби" (Нетания), "Бейтар" (Тель-Авив/Бат-Ям) и "Маккаби" (Тель-Авив).

С 2018 года вызывается в национальную команду своей страны. Также выступал за израильские сборные до 16, 18, 19 и 21 года.

Контракт Дана с российским клубом действует до 30 июня 2027 года, а портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 28-летнего хавбека в 700 тысяч евро.

"Пари НН" отправится на сбор в Турцию 13 января. Команда занимает 12‑е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 16 очков в 18 турах.

Сезон в РПЛ возобновится в конце февраля. В первом матче после паузы команда Виктора Ганчаренко сыграет дома против тольяттинского "Акрона".

Турнирная таблица "Чемпионат России 2024/25"

Участник И В Н П М О
1 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3 Спартак М 18 11 4 3 36-14 37
4 Динамо М 18 10 5 3 37-20 35
5 Локомотив М 18 11 2 5 33-26 35
6 ЦСКА М 18 9 4 5 28-14 31
7 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
8 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
9 Акрон Тл 18 6 4 8 22-34 22
10 Крылья Советов 18 5 3 10 19-29 18
11 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8

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Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2024"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 24 14 5 5 39-21 47
2 Астана 24 14 4 6 39-19 46
3 Актобе 24 12 7 5 39-26 43
4 Ордабасы 24 12 6 6 36-24 42
5 Тобол 24 11 6 7 33-23 39
6 Елимай 24 10 7 7 35-32 37
7 Атырау 24 9 8 7 28-20 35
8 Кайсар 24 9 7 8 28-29 34
9 Кызылжар 24 8 5 11 29-26 29
10 Женис 24 6 6 12 18-32 24
11 Жетысу 24 5 8 11 17-33 23
12 Туран 24 5 5 14 16-39 20
13 Шахтер 24 2 4 18 12-45 10
14 Аксу Пв 0 0 0 0 0 0

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Премьер-лига России Межсезонье в КПЛ КПЛ Кайрат ФК Футбол

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