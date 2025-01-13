Стало известно, что сказал президент "Реала" Модричу после разгрома от "Барселоны"

Стало известно, что сказал президент "Реала" Флорентино Перес хорватскому полузащитнику Луке Модричу во время церемонии награждения после финала Суперкубка Испании, передают Vesti.kz.

Мадридцы уступили "Барселоне" со счетом 2:5, а сама игра прошла в Джидде (Саудовская Аравия). Видео голов можно посмотреть здесь.

"Когда-нибудь мы должны были проиграть финал", - обратился Перес к Модричу.

Модрич появился на поле на 64-й минуте, заменив Орельена Чуамени.

Хорват играет за "Реал" с 2012 года. В 2018-м он стал обладателем "Золотого мяча". Его контракт со "сливочными" истекает 30 июня.

"Барселона" в рекордный 15-й раз выиграла Суперкубок Испании, "Реал" брал этот почетный трофей в 13 случаях.

Ранее главный тренер "Реала" Карло Анчелотти нашел объяснение разгрому от "Барселоны".