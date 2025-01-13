Анчелотти узнал цену разгрома от "Барселоны" в эль-класико

Доверие руководства мадридского "Реала" к главному тренеру Карло Анчелотти заметно пошатнулось после болезненного поражения от "Барселоны" в финале Суперкубка Испании со счетом 2:5, сообщают Vesti.kz со ссылкой на AS.

Хотя немедленных решений по смене тренера не планируется, клуб инициирует глубокий анализ текущей ситуации. На этой неделе пройдут важные встречи, включая обсуждения на уровне совета директоров и переговоры с самим Анчелотти, чтобы определить основные проблемы и скорректировать стратегию команды.

Поражение от "Барселоны" стало для итальянского наставника 11-м в карьере против каталонцев. В то же время он одержал десять побед и трижды сыграл с ними вничью.

Любопытно, что столь же часто Анчелотти терпел поражения только от "Интера" и "Ювентуса". Таким образом, "Барселона" остается одним из самых неудобных соперников для тренера за всю его карьеру.