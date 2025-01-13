"Ливерпуль" официально узнал новую дату перенесенного дерби

"Ливерпулю" сообщили новую дату мерсисайдского дерби с "Эвертоном", сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на АПЛ.

Ливерпульские клубы должны были сыграть 7 декабря в матче 15 тура Английской Премьер-лиги на поле "Эвертона". Впрочем, встреча была перенесена из-за непогоды.

Теперь соперники сойдутся 12 февраля в перенесенной встрече.

"Ливерпуль" лидирует в таблице Премьер-лиги, набрав 46 очков после 19 матчей. У Эвертона" 17 баллов и 16 место в АПЛ.